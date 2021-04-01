Анекдоты дня: приколы и мемы за 1 апреля
Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Поэтому дворник Иван решил выбросить метлу и купить ружье.
Веселые приколы, анекдоты и мемы – далее в подборке OBOZREVATEL за 1 апреля.
Анекдоты и мемы дня
Перепуганный больной выбегает из операционной.
Медсестра:
– Куда же вы, у вас же операция!
– Там сказали: "Не волнуйтесь, операция по удалению аппендицита – самая легкая".
– И?
– Только сказали то это не мне, а молодому хирургу!
***
– Почему вы такая грустная?
– Дочь выходит замуж, но она совсем не умеет готовить.
– Не переживайте, еще неизвестно, сумеет ли ее муж заработать на пропитание.
***
Муж ищет по всей квартире свидетельство о браке.
– И где эта бумажка о тюремном заключении?
– Нет, дорогой, скорее, это твой пожизненный абонемент на трехразовое питание!
***
Рыбак на берегу забрасывает две удочки: одну – в реку, вторую – себе за спину. Идет прохожий и спрашивает:
– Удочка в реке – это понятно. А зачем другую за спину бросаешь?
– Не скажу.
– Скажи, налью 100 граммов.
– Давай.
Выпил и говорит:
– На удочку, которая в речке, ничего не клюнуло, а на ту, которая сзади, – ты уже пятый.
***
Хозяин ресторана – официанту:
– Этот тип в углу уже минут 40 спит за столом. Почему ты его не выдворишь?
– А я бужу его каждые десять минут, он просит счет и рассчитывается.
***
Заходит амбал в ресторан. Администратор:
– Что вы хотели?
– Устроиться охранником.
– А что умеете?
Амбал заходит в зал, хватает одного очень крупного человека и легко выбрасывает его на улицу через окно.
– Ну как?
– В принципе ничего. Сейчас хозяин зайдет назад – тогда продолжим разговор.
***
Муж возвращается с охоты.
– Как дела, дорогой?
– Все отлично, теперь месяц не будем покупать мясо.
– Ты убил лося?
– Нет, пропил всю зарплату.
***
Теща сидит на диване. Над ней висят огромные старинные часы. Когда она встала, часы упали.
– Вечно они опаздывают! – говорит зять.
***
На уроке задали сочинение "Если бы я был директором". Все пишут, один Вовочка задумчиво смотрит в окно.
Учительница:
– Вовочка, ты почему не пишешь?
– Секретаршу жду.
***
Сельский кузнец учит нового подмастерья:
– Сейчас я выну из огня подкову. Как только кивну головой, бей по ней молотом.
Так подмастерье сразу стал кузнецом.
***
– Абрам, у меня для тебя отличная новость!
– Розочка, и что за новость?
– Ты таки не зря платил страховку за машину!
***
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