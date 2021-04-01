Анекдоты дня: приколы и мемы за 1 апреля

Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Поэтому дворник Иван решил выбросить метлу и купить ружье.

Веселые приколы, анекдоты и мемы – далее в подборке OBOZREVATEL за 1 апреля.

Анекдоты и мемы дня

Перепуганный больной выбегает из операционной.

Медсестра:

– Куда же вы, у вас же операция!

– Там сказали: "Не волнуйтесь, операция по удалению аппендицита – самая легкая".

– И?

– Только сказали то это не мне, а молодому хирургу!

***

Мем о карантине "Жарти українською" / Facebook

– Почему вы такая грустная?

– Дочь выходит замуж, но она совсем не умеет готовить.

– Не переживайте, еще неизвестно, сумеет ли ее муж заработать на пропитание.

***

Мем из фильма "Сумерки" "Жарти українською" / Facebook

Муж ищет по всей квартире свидетельство о браке.

– И где эта бумажка о тюремном заключении?

– Нет, дорогой, скорее, это твой пожизненный абонемент на трехразовое питание!

***

Мем о прошлом pikabu.ru

Рыбак на берегу забрасывает две удочки: одну – в реку, вторую – себе за спину. Идет прохожий и спрашивает:

– Удочка в реке – это понятно. А зачем другую за спину бросаешь?

– Не скажу.

– Скажи, налью 100 граммов.

– Давай.

Выпил и говорит:

– На удочку, которая в речке, ничего не клюнуло, а на ту, которая сзади, – ты уже пятый.

***

Мем о знакомстве "Жарти українською" / Facebook

Хозяин ресторана – официанту:

– Этот тип в углу уже минут 40 спит за столом. Почему ты его не выдворишь?

– А я бужу его каждые десять минут, он просит счет и рассчитывается.

***

Мем о девушках "Жарти українською" / Facebook

Заходит амбал в ресторан. Администратор:

– Что вы хотели?

– Устроиться охранником.

– А что умеете?

Амбал заходит в зал, хватает одного очень крупного человека и легко выбрасывает его на улицу через окно.

– Ну как?

– В принципе ничего. Сейчас хозяин зайдет назад – тогда продолжим разговор.

***

Прикол про дистанционное обучение "Жарти українською" / Facebook

Муж возвращается с охоты.

– Как дела, дорогой?

– Все отлично, теперь месяц не будем покупать мясо.

– Ты убил лося?

– Нет, пропил всю зарплату.

***

Анекдот "Жарти українською" / Facebook

Теща сидит на диване. Над ней висят огромные старинные часы. Когда она встала, часы упали.

– Вечно они опаздывают! – говорит зять.

***

Анекдот про кумовьев "Жарти українською" / Facebook

На уроке задали сочинение "Если бы я был директором". Все пишут, один Вовочка задумчиво смотрит в окно.

Учительница:

– Вовочка, ты почему не пишешь?

– Секретаршу жду.

***

Мем с котами "Жарти українською" / Facebook

Сельский кузнец учит нового подмастерья:

– Сейчас я выну из огня подкову. Как только кивну головой, бей по ней молотом.

Так подмастерье сразу стал кузнецом.

***

Анекдот о детях "Жарти українською" / Facebook

– Абрам, у меня для тебя отличная новость!

– Розочка, и что за новость?

– Ты таки не зря платил страховку за машину!

***

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог из Индии Пуджа Махиджа назвала несколько способов избавиться от мешков под глазами. По словам специалиста, не стоит пугаться отеков вокруг глаз утром.