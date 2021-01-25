Анекдоты дня: 10 шуток и приколов о студентах
В понедельник, 25 января, празднуют День студента. В эту дату праздник отмечают преимущественно в России – в годовщину открытия Московского университета, которое состоялось в Татьянин день в 1755 году.
Веселые шутки, приколы и анекдоты о студентах – далее в подборке OBOZREVATEL.
Анекдоты дня
Возмущенный профессор во время экзамена:
– Как можно до такой степени ничего не знать?
– Извините, профессор, я думал, что экзамен завтра!
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Сначала ты работаешь на диплом, а потом баристой.
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Студент университета:
– Где моя рубашка?
Сосед по комнате:
– Я отнес ее в прачечную. – Что ты наделал! Ведь на ее манжетах был записан весь курс истории!
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Студент чертит на доске окружность – она получается идеально ровная, словно из-под циркуля. Преподаватель:
– Где вы научились так ровно чертить окружности?
– Я в армии два года мясорубку крутил.
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Если написать шпаргалку на крупной купюре, попытку преподавателя отобрать ее у студента можно расценить как вымогательство.
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Старушка приходит в университет, подает документы, ее допускают к экзаменам, спрашивают:
– Зачем вам это, бабушка?
– Да старик мой, чтоб его, сильно любит студенток!
***
На экзамене студент тянет билет – не знает. Тянет второй, третий – то же самое. И так четвертый, пятый... Преподаватель берет его зачетку и ставит "три". Другие возмущаются:
– За что?
– Как за что, – говорит профессор, – если ищет, значит, что-то знает.
***
На уроке парень правильно ответил на все вопросы учителя. Его одноклассница:
– Вот ботаник!
Учитель:
– Не говори так, возможно, лет через пять он станет твоим работодателем.
Парень:
– Не буду. Я не планирую становиться сутенером.
***
Профессор, уставший вытягивать студента на тройку:
– Ну хорошо… Скажи, по какому предмету читались лекции?
Студент молчит.
– Скажи хотя бы, кто читал лекции?
Студент молчит.
– Наводящий вопрос: ты или я?
***
Счастливый студент вскакивает из-за стола и бежит к выходу.
– Сдал! – Подождите! – кричит преподаватель, указывая на зачетку. – Надо же отметить.
– Вечером отметим! – слышится уже из-за двери.
***
Ранее OBOZREVATEL публиковал прикольные поздравления с Днем студента, а также рассказывал, что нельзя делать 25 января – в день памяти пресвятой мученицы Татьяны Римской.