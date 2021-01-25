Анекдоты дня: 10 шуток и приколов о студентах

В понедельник, 25 января, празднуют День студента. В эту дату праздник отмечают преимущественно в России – в годовщину открытия Московского университета, которое состоялось в Татьянин день в 1755 году.

Веселые шутки, приколы и анекдоты о студентах – далее в подборке OBOZREVATEL.

Анекдоты дня

Возмущенный профессор во время экзамена:

– Как можно до такой степени ничего не знать?

– Извините, профессор, я думал, что экзамен завтра!

***

Сначала ты работаешь на диплом, а потом баристой.

***

Студент университета:

– Где моя рубашка?

Сосед по комнате:

– Я отнес ее в прачечную. – Что ты наделал! Ведь на ее манжетах был записан весь курс истории!

***

Анекдот про студента и преподавателя pozitivim.com

Студент чертит на доске окружность – она получается идеально ровная, словно из-под циркуля. Преподаватель:

– Где вы научились так ровно чертить окружности?

– Я в армии два года мясорубку крутил.

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Если написать шпаргалку на крупной купюре, попытку преподавателя отобрать ее у студента можно расценить как вымогательство.

***

Старушка приходит в университет, подает документы, ее допускают к экзаменам, спрашивают:

– Зачем вам это, бабушка?

– Да старик мой, чтоб его, сильно любит студенток!

***

Прикол про студента и преподавателя news.myseldon.com

На экзамене студент тянет билет – не знает. Тянет второй, третий – то же самое. И так четвертый, пятый... Преподаватель берет его зачетку и ставит "три". Другие возмущаются:

– За что?

– Как за что, – говорит профессор, – если ищет, значит, что-то знает.

***

На уроке парень правильно ответил на все вопросы учителя. Его одноклассница:

– Вот ботаник!

Учитель:

– Не говори так, возможно, лет через пять он станет твоим работодателем.

Парень:

– Не буду. Я не планирую становиться сутенером.

***

Прикол про студентов-первокурсников Pinterest

Профессор, уставший вытягивать студента на тройку:

– Ну хорошо… Скажи, по какому предмету читались лекции?

Студент молчит.

– Скажи хотя бы, кто читал лекции?

Студент молчит.

– Наводящий вопрос: ты или я?

***

Счастливый студент вскакивает из-за стола и бежит к выходу.

– Сдал! – Подождите! – кричит преподаватель, указывая на зачетку. – Надо же отметить.

– Вечером отметим! – слышится уже из-за двери.

***

Ранее OBOZREVATEL публиковал прикольные поздравления с Днем студента, а также рассказывал, что нельзя делать 25 января – в день памяти пресвятой мученицы Татьяны Римской.