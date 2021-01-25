Анекдоти дня: 10 жартів та приколів про студентів

У понеділок, 25 січня, святкують День студента. У цю дату свято відзначають переважно в Росії – в річницю відкриття Московського університету, яке відбулося в Тетянин день 1755 року.

Веселі жарти, приколи та анекдоти про студентів – далі в добірці OBOZREVATEL.

Анекдоти дня

Обурений професор під час іспиту:

– Як можна настільки нічого не знати?

– Вибачте, професор, я думав, що іспит завтра!

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Спочатку ти працюєш на диплом, а потім баристою.

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Студент університету:

– Де моя сорочка?

Сусід по кімнаті:

– Я відніс її до пральні. – Що ти накоїв! Адже на її манжетах був записаний весь курс історії!

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Анекдот про студента і викладача pozitivim.com

Студент креслить на дошці коло – воно виходить ідеально рівним, немов з-під циркуля. Викладач:

– Де ви навчилися так рівно креслити кола?

– Я в армії два роки м'ясорубку крутив.

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Якщо написати шпаргалку на купюрі, спробу викладача відібрати її в студента можна розцінити як здирництво.

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Старенька приходить до університету, подає документи, її допускають до іспитів, запитують:

– Навіщо вам це, бабусю?

– Та старий мій, щоб його, сильно любить студенток!

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Прикол про студента і викладача news.myseldon.com

На іспиті студент тягне квиток – не знає. Тягне другий, третій – те саме. І так четвертий, п'ятий... Викладач бере його заліковку і ставить "три". Інші обурюються:

– За що?

– Як за що, – каже професор, – якщо шукає, значить, щось знає.

***

На уроці хлопець правильно відповів на всі запитання вчителя. Його однокласниця:

– От ботанік!

Учитель:

– Не кажи так, можливо, років через п'ять він стане твоїм роботодавцем.

Хлопець:

– Не буду. Я не планую ставати сутенером.

***

Прикол про студентів-першокурсників Pinterest

Професор, втомлений витягати студента на трійку:

– Ну добре... Скажи, з якого предмету читалися лекції?

Студент мовчить.

– Скажи хоча б, хто читав лекції?

Студент мовчить.

– Запитання-підказка: ти або я?

***

Щасливий студент вискакує з-за столу та біжить до виходу.

– Склав! – Зачекайте! – кричить викладач, вказуючи на заліковку. – Треба ж відзначити.

– Увечері відзначимо! – чується вже за дверима.

***

Раніше OBOZREVATEL публікував прикольні привітання з Днем студента, а також розповідав, що не можна робити 25 січня – в день пам'яті пресвятої мучениці Тетяни Римської.