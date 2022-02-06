7 собак, которые изменились до неузнаваемости после стрижки
Хозяева собак могут кардинально сменить имидж своих питомцев. Если ваш пес длинношерстый, то его можно подстричь так, что животное будет другим.
В этом убедились пользователи соцсети Reddit, которые разместили на платформе фото до и после стрижки своих любимцев.
По словам экспертов, грумеры обычно прибегают к таким резким стрижкам только, когда шерсть собаки спутана и завязана узлами.
Иногда невозможно сделать ничего лучше, кроме как отрезать шерсть.
Стоит отметить, что после стрижки некоторые собаки выглядят как представители совершенно другой породы.
Некоторым изменения идут к лицу, другим – не очень.
Собаки с длинной шерстью нуждаются в регулярном вычесывании.
Иногда стрижка бывает вынужденной даже при короткой, но кудрявой шерсти.
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