7 собак, которые изменились до неузнаваемости после стрижки

Хозяева собак могут кардинально сменить имидж своих питомцев. Если ваш пес длинношерстый, то его можно подстричь так, что животное будет другим.

В этом убедились пользователи соцсети Reddit, которые разместили на платформе фото до и после стрижки своих любимцев.

По словам экспертов, грумеры обычно прибегают к таким резким стрижкам только, когда шерсть собаки спутана и завязана узлами.

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Иногда невозможно сделать ничего лучше, кроме как отрезать шерсть.

Стоит отметить, что после стрижки некоторые собаки выглядят как представители совершенно другой породы.

Некоторым изменения идут к лицу, другим – не очень.

Собаки с длинной шерстью нуждаются в регулярном вычесывании.

Иногда стрижка бывает вынужденной даже при короткой, но кудрявой шерсти.

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