7 собак, которые изменились до неузнаваемости после стрижки

Ульяна Виноградова
Приколы
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7 собак, которые изменились до неузнаваемости после стрижки

Хозяева собак могут кардинально сменить имидж своих питомцев. Если ваш пес длинношерстый, то его можно подстричь так, что животное будет другим.

В этом убедились пользователи соцсети Reddit, которые разместили на платформе фото до и после стрижки своих любимцев.

Собаки не нуждаются в регулярной стрижке.

По словам экспертов, грумеры обычно прибегают к таким резким стрижкам только, когда шерсть собаки спутана и завязана узлами.

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Грумеры могут "перевоплотить" собаку.

Иногда невозможно сделать ничего лучше, кроме как отрезать шерсть.

В большинстве случаев собакам подстригают бока.

Стоит отметить, что после стрижки некоторые собаки выглядят как представители совершенно другой породы.

Собак на самом деле стригут очень редко.

Некоторым изменения идут к лицу, другим – не очень.

Иногда ничего не остается, кроме как удалить длинную шерсть.

Собаки с длинной шерстью нуждаются в регулярном вычесывании.

Некоторые собаки совершенно меняют свой вид после посещения грумера.

Иногда стрижка бывает вынужденной даже при короткой, но кудрявой шерсти.

Часто собак стригут из-за спутанной шерсти.

Ранее OBOZREVATEL показал 15 потрясающих фото собак после стрижки, из-за которой их не узнали хозяева.

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