20 рисунков советской девочки, которые показывают реальную жизнь в СССР
Россиянка Зоя Черкасская-Ннади в 15 лет переехала из Советского Союза в Израиль и запечатлела там свои воспоминания о прошлом. Девочка нарисовала множество картин из повседневной жизни жителей СССР. Позже она стала профессиональной художницей, однако именно этот цикл работ сделал ее знаменитой.
Недавно рисунки Черкасской-Ннади опубликовал сайт English Russia. В них показан точный смысл быта позднего СССР.
1. Людям в Советском Союзе часто приходилось ютиться или в коммуналках, или в маленьких квартирах. Однако они находили способы для разделения пространства.
2. Завсегдатаи дворовых лавочек знали все новости. Их называли своего рода справочным бюро.
3. Типичная картина советского отдыха и модные спортивки аля Adidas. Пока девочки пили вино (наверняка портвейн) возле них упражнялся местный ухажер.
4. Летний отдых на море был мечтой для жителей СССР. Поэтому на выходных старались пойти к реке с "дачными" фруктами.
5. Обед на советских кухнях обычно был готов заранее, а когда все приходили с работы, его было достаточно просто разогреть.
6. Песни Высоцкого под гитару – неотъемлемая традиция любого застолья в СССР. Никаких гаджетов, только душевные баллады со смыслом.
7. Советский брейк-данс мог исполнить далеко не каждый. А тот, кому это удавалось, становился настоящей звездой.
8. Внуки всегда ждали бабушку, которая непременно привозила что-то вкусное – ароматные пирожки или груши из собственного сада.
9. Традиционная картина начала учебного года в СССР. По дороге домой нужно было насобирать сухих листьев для будущего гербария или открытки на кружок "Умелые руки".
10. Утро в советской квартире. Ковер на стене, стол у окна без тюли, чтобы было больше света, и стул с одеждой, приготовленной с вечера.
11. Парикмахерская в СССР была роскошью. Обычно блондинками становились дома с помощью перекиси водорода.
12. Советские школьницы по дороге домой прятались за гаражами, чтобы втихаря покурить.
13. Пока мама готовит, папа играет на гитаре, а сын наслаждается сезонным арбузом. Люди в СССР проводили время вместе.
14. Без заготовок на зиму не проходил ни один день лета.
15. Телевизор, который был один на всю семью, смотрели исключительно вместе. В СССР люди умели идти на компромисс.
16. Для праздничного стола в СССР могло и не быть достойного повода. Соседи собирались просто поужинать.
17. Дешевый и здоровый обед в СССР – первое, второе и компот всегда было в каждой столовой.
18. Стоя в очереди за продуктами, некоторые умудрялись даже вязать или читать. И какое счастье было, когда дефицитный товар тебя дожидался.
19. Типичный промышленный район времен СССР и встреча товарищей в модных спортивках.
20. Настольные игры могли затянуться с утра до ночи. Особенно домино – любимое занятие дедушек во дворе.
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