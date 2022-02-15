20 рисунков советской девочки, которые показывают реальную жизнь в СССР

Ульяна Виноградова
Lady
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20 рисунков советской девочки, которые показывают реальную жизнь в СССР
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Россиянка Зоя Черкасская-Ннади в 15 лет переехала из Советского Союза в Израиль и запечатлела там свои воспоминания о прошлом. Девочка нарисовала множество картин из повседневной жизни жителей СССР. Позже она стала профессиональной художницей, однако именно этот цикл работ сделал ее знаменитой.

Недавно рисунки Черкасской-Ннади опубликовал сайт English Russia. В них показан точный смысл быта позднего СССР.

1. Людям в Советском Союзе часто приходилось ютиться или в коммуналках, или в маленьких квартирах. Однако они находили способы для разделения пространства.

Способ разделения "однушки" в СССР.
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2. Завсегдатаи дворовых лавочек знали все новости. Их называли своего рода справочным бюро.

В СССР всегда были заняты лавочки.

3. Типичная картина советского отдыха и модные спортивки аля Adidas. Пока девочки пили вино (наверняка портвейн) возле них упражнялся местный ухажер.

Детская площадка в СССР была и местом развлечения для взрослых.

4. Летний отдых на море был мечтой для жителей СССР. Поэтому на выходных старались пойти к реке с "дачными" фруктами.

Типичный советский отдых у реки.

5. Обед на советских кухнях обычно был готов заранее, а когда все приходили с работы, его было достаточно просто разогреть.

Традиционная советская кухня с выкрашенными наполовину стенами.

6. Песни Высоцкого под гитару – неотъемлемая традиция любого застолья в СССР. Никаких гаджетов, только душевные баллады со смыслом.

Ну какое же застолье без песен Высоцкого.

7. Советский брейк-данс мог исполнить далеко не каждый. А тот, кому это удавалось, становился настоящей звездой.

Школьная дискотека в СССР.

8. Внуки всегда ждали бабушку, которая непременно привозила что-то вкусное – ароматные пирожки или груши из собственного сада.

Вот так в советском союзе встречали бабушку.

9. Традиционная картина начала учебного года в СССР. По дороге домой нужно было насобирать сухих листьев для будущего гербария или открытки на кружок "Умелые руки".

Осень дети собирали гербарий.

10. Утро в советской квартире. Ковер на стене, стол у окна без тюли, чтобы было больше света, и стул с одеждой, приготовленной с вечера.

Пример обычной советской квартиры.

11. Парикмахерская в СССР была роскошью. Обычно блондинками становились дома с помощью перекиси водорода.

Парикмахерская времен СССР. Там всегда пахло духами "Красная Москва".

12. Советские школьницы по дороге домой прятались за гаражами, чтобы втихаря покурить.

Девочки-школьницы курят за гаражами.

13. Пока мама готовит, папа играет на гитаре, а сын наслаждается сезонным арбузом. Люди в СССР проводили время вместе.

В СССР часто готовили обед под аккомпанемент.

14. Без заготовок на зиму не проходил ни один день лета.

Традиция СССР, которая дошла и до наших времен.

15. Телевизор, который был один на всю семью, смотрели исключительно вместе. В СССР люди умели идти на компромисс.

Вечером в СССР все дружно смотрели телевизор.

16. Для праздничного стола в СССР могло и не быть достойного повода. Соседи собирались просто поужинать.

В СССР все собирались за праздничным столом.

17. Дешевый и здоровый обед в СССР – первое, второе и компот всегда было в каждой столовой.

Обед в советской столовой.

18. Стоя в очереди за продуктами, некоторые умудрялись даже вязать или читать. И какое счастье было, когда дефицитный товар тебя дожидался.

Очереди и дефицит – визитная карточка СССР.

19. Типичный промышленный район времен СССР и встреча товарищей в модных спортивках.

Встреча друзей в промышленном районе.

20. Настольные игры могли затянуться с утра до ночи. Особенно домино – любимое занятие дедушек во дворе.

Ранее в каждом дворе играли в домино и другие настольные игры.

Ранее OBOZREVATEL опубликовал запрещенные в СССР фото магазинов.

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