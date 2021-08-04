14 случаев, когда из-за аномальной погоды людям пришлось менять все планы. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Приколы
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Люди опубликовали фото после стихийного бедствия

Природа вносит свои коррективы в жизнь людей. Погодные условия могут испортить самые грандиозные планы, ведь никто еще не научился противостоять стихийному бедствию.

OBOZREVATEL собрал 14 ситуаций, когда виновницей всех неудач стала погода. Люди не смогли выйти из дома, потому что на улице беспрестанно лил дождь, было наводнение, ураган или слишком палящее солнце.

На улице было слишком жарко и солнце расплавило алюминиевые ножки фонарей.

Фонари расплавились на солнце.
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Сильный ветер сломал дерево и перекрыл въезд во двор. Мужчине пришлось идти на работу пешком.

Ураган вырвал дерево во дворе с корнем.

Подземный паркинг, где стояли элитные автомобили, затопил сильный дождь, который шел всю ночь.

Подземный паркинг полностью затопило.

Зонт снесло ветром и он разбил стеклянный стол на террасе.

Женщина забыла зонтик на улице.

Студенты не пытаются выйти из общежития, ведь стены в коридоре покрылись льдом.

В общежитии замерзли стены.

Мужчина забыл закрыть люк и оставил авто на солнце.

Автомобиль стоял под палящим солнцем.

Огромный плод с дерева упал на автомобиль и разбил лобовое стекло.

Мужчина поставил авто возле дерева.

Компания друзей решила заночевать у озера, но ветер разрушил все палатки.

Сильный ветер повредил палатку.

Все жильцы остались дома и не пошли на работу.

Весь двор затопило водой.

Держатель для телефона расплавился на солнце.

В автомобиле расплавился пластик.

Сильные порывы ветра разбили горшок с растением на подоконнике.

Женщина оставила открытое окно во время урагана.

В доме несколько дней нет электроэнергии, ведь из розеток льется вода.

С розеток течет вода.

На дом упало дерево и стена в ванной комнате обвалилась.

Дерево упало на дом.

Мужчина хотел разморозить стекло, ведь на улице температура воздуха -17 градусов

Стекло лопнуло от перепада температуры.

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