14 случаев, когда из-за аномальной погоды людям пришлось менять все планы. Фото

Природа вносит свои коррективы в жизнь людей. Погодные условия могут испортить самые грандиозные планы, ведь никто еще не научился противостоять стихийному бедствию.

OBOZREVATEL собрал 14 ситуаций, когда виновницей всех неудач стала погода. Люди не смогли выйти из дома, потому что на улице беспрестанно лил дождь, было наводнение, ураган или слишком палящее солнце.

На улице было слишком жарко и солнце расплавило алюминиевые ножки фонарей.

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Сильный ветер сломал дерево и перекрыл въезд во двор. Мужчине пришлось идти на работу пешком.

Подземный паркинг, где стояли элитные автомобили, затопил сильный дождь, который шел всю ночь.

Зонт снесло ветром и он разбил стеклянный стол на террасе.

Студенты не пытаются выйти из общежития, ведь стены в коридоре покрылись льдом.

Мужчина забыл закрыть люк и оставил авто на солнце.

Огромный плод с дерева упал на автомобиль и разбил лобовое стекло.

Компания друзей решила заночевать у озера, но ветер разрушил все палатки.

Все жильцы остались дома и не пошли на работу.

Держатель для телефона расплавился на солнце.

Сильные порывы ветра разбили горшок с растением на подоконнике.

В доме несколько дней нет электроэнергии, ведь из розеток льется вода.

На дом упало дерево и стена в ванной комнате обвалилась.

Мужчина хотел разморозить стекло, ведь на улице температура воздуха -17 градусов

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