Вишневый торт с анисом и лимоном: рецепт десерта, перед которым трудно устоять

Пышный фруктовый торт с вишнями, приготовленный с анисом и лимоном, имеет богатый вкус и сочную консистеенцию, из-за чего перед ним трудно устоять.

Соответствующий рецепт представила владелица ресторанов Wahaca, победитель МастерШеф и писатель Томасина Майерс, сообщает The Guardian.

Для приготовления нужно 500 г сахара, 350 г муки, 300 мл молока, 250 г несоленого масла комнатной температуры, 200 г свежей очищенной вишни, 100 г молотого миндаля, 6 больших яиц, мелко тертая цедра одного лимона, 3 столовых ложки кленового сиропа, один измельченный звездный анис, 2 чайных ложки разрыхлителя, половину чайной ложки соли, четверть ложки экстракта миндаля.

Отдельно нужно отложить еще 170 г сахарной пудры и лимон для глазури.

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Духовку разогреть до 180 градусов, смазать форму для выпечки диаметром в 26-28 сантиметров, посыпать мукой.

В кастрюле с небольшим количеством воды смешать сироп, вишню, анис, проварить около пяти минут, надавливая деревянной ложкой на вишни, остудить, взбить миксером в пюре.

Отдельно взбить сахар и масло, добавить по одному яйца, половину муки, миндальный экстракт, разрыхлитель, молоко, после чего добавить вторую половину муки, измельченный миндаль и цедру лимона.

Треть смеси выложить на форму для выпечки, после чего добавить половину вишневого пюре, сверху выложить еще треть теста, вторую половину вишневой смеси, и покрыть ее остатками теста.

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Выпекать 50-60 минут, пока зубочистка не будет протыкать тесто, оставаясь чистой, после чего дать остыть.

Взбить пудру сахара, сок и цедру одного лимона, при необходимости добавить туда немного воды, после чего покрыть глазурью торт.

Десерт подавать с тарелкой сливок или сметаны.

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