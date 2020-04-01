10 удивительных способов использования специй на кухне

Сегодня OBOZREVATEL расскажет нескольких любопытных фактов,о специях, которые откроют их с неожиданной стороны.

Использование специй позволяет значительно уменьшить количество поваренной соли

Прежде всего, соль повышает артериальное давление, поэтому использование ароматических трав представляет отличную привычку для людей, страдающих гипертонией. Кроме того, чрезмерное количество соли приводит к задержке воды в организме и, как следствие, к увеличению целлюлита.

Специи позволяют открывать для себя новые вкусы

Вы можете приготовить одно и то же блюдо несколько раз, но по-другому, меняя специи и преодолевая однообразие, которое иногда возникает на кухне. Также они обладают множеством полезных свойств - противовоспалительных, гипогликемических, антисептических, пищеварительных, а также мочегонных и ветрогонных.

шафран

Наиболее распространенными специями являются корица, карри, куркума, гвоздика, мускатный орех, черный перец, перец чили, шафран и имбирь

Чтобы сохранить их аромат и вкус, держите плотно закрытыми в специальных контейнерах. Лучше покупать целые специи, чтобы измельчать их перед использованием.

корица

Некоторые травяные чаи можно сделать ароматными и богатыми по свойствам, добавляя в них специи, такие как корица или гвоздика

Добавьте половину чайной ложки молотой корицы в расслабляющий травяной чай с ромашкой и мелиссой или отварите 3 гвоздики с корнем имбиря для получения антисептического и противоотечного травяного чая.

мускатный орех

Специи добавляют в овощи, чтобы они были вкуснее и отличались друг от друга

Например, черный перец или карри можно добавлять к тушеным овощам. Мускатный орех широко используется для картофеля.

корица, гвоздика, бадьян

Некоторые специи превосходны для десертов, например, корица, ваниль и гвоздика

Порошок корицы и ванили может придать особый вкус пирожным и бисквитам, а гвоздику можно варить в молоке, которое затем использовать для приготовления крема.

розовый, черный и белый перец

Вместо приготовления тяжелых соусов для мяса и рыбы, их можно приправить специями

Знаменитым блюдом является, например, курица карри. Также можно использовать паприку для тушеного мяса и розовый перец для рыбы.

соусы с карри, паприкой, кинзой

Со специями можно создавать множество соусов

Например, на одной и той же основе греческого йогурта вы можете готовить соусы с разными вкусами, добавляя карри, шафран или перец чили.

куркума

Смузи и экстракты также можно сделать оригинальными

Например, добавить такие специи, как корица или ваниль, чтобы сделать их сладкими, или куркуму и имбирь, чтобы получить противовоспалительный эффект.

Специи можно использовать для окрашивания соусов, макарон и риса

Некоторые специи, такие как карри и шафран, содержат пигменты, которые способны окрашивать блюда, в данном случае в желтый цвет.

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