Супы мировой кухни: топ-10 самых полезных

Обожаете супы, но привычные рецепты надоели? Чтобы внести разнообразие в ваш рацион, да еще и с пользой для здоровья, OBOZREVATEL составил рейтинг самых полезных и вкусных супов мировой кухни.

1. Гаспачо, испанская кухня

Суп гаспачо

Его можно было бы назвать "овощным смузи" — холодный суп-пюре из измельченных свежих грунтовых овощей со специями. Чаще всего гаспачо подается в жаркое время года. Огурцы, помидоры, паприка (сладкая и острая), пряные травы перетираются и измельчаются, иногда масса загущается белым хлебом, к ней добавляют уксус или лимонный сок, оливковое масло и лед.

Чем полезен гаспачо? Этот суп содержит много витаминов С, А и К, калия и клетчатки. Как любая жидкая и очень острая еда, он сытный при невысокой калорийности.

Как сделать гаспачо еще более полезным? Не используйте хлеб или муку для загущения, вместо оливкового масла возьмите подсолнечное, конопляное, льняное или виноградной косточки, а вместо уксуса всегда используйте лимонный сок.

2. Чечевичный суп, турецкая кухня

Чечевичный суп

Чечевичный суп готовят как в вегетарианском варианте, так и на основе мясного бульона. Помимо чечевицы используют различные овощи: морковь, лук, картофель, сельдерей, а также приправы, оливковое масло и сливки.

Чем полезен чечевичный суп? Чечевица – один из самых ценных представителей бобовых. В нем много клетчатки, витаминов группы В, фосфора, калия, цинка и кремния.

Как сделать чечевичный суп еще более полезным? Всегда заменяйте в рецептах картофель на корень сельдерея, а вместо молочных сливок или орехового молока используйте измельченные в муку грецкие орехи или подсолнечные семечки.

3. Суп том-ям, тайская кухня

Суп топ-ям

Это блюдо известно практически всем, кто бывал в странах Юго-Восточной Азии. "Том ям" дословно переводится как "отварной острый салат". Его готовят буквально из всего – морепродуктов, рыбы, курицы и в веганском варианте. Но наибольшее распространение среди туристов получил том-ям с креветками.

Чем полезен том-ям? В этом блюде очень много пряностей, обладающих антиоксидантным и антибактериальным действием. А благодаря креветкам суп том-ям оказывается богат витамином В12, йодом, хромом и селеном.

Как сделать суп том-ям еще более полезным? Все очень просто! Используйте побольше пряностей и креветок и сэкономьте, добавляя соевый и рыбный соус.

4. Окрошка, славянская кухня

Суп окрошка

Существует масса вариаций окрошки – на квасе, сыворотке, кефире или бульоне, с различным сочетанием компонентов. У каждой хозяйки – свой рецепт.

Чем полезна окрошка? Главное преимущество окрошки – это использование компонентов в сыром виде. Витамины оказываются в максимальной сохранности. А конкретный нутриентный состав, конечно, зависит от использованных ингредиентов.

Как сделать окрошку еще более полезной? В качестве основы используйте нежирный кефир. Ни в коем случае не добавляйте колбасу или ветчину, только отварное домашнее куриное мясо. Меньше картошки и больше – огурцов, зелени и пряностей!

5. Горячий томатный суп, американская кухня

Горячий томатный суп

Томатный суп так популярен в США, что даже продается в виде консервов. Готовить его невероятно просто. К тушеным помидорам добавляется крупа или бобовые, специи, а иногда – сухарики, сыр или яйца-пашот.

Чем полезен томатный суп? Это один из самых сытных супов, и при этом он не калориен. В этом блюде много витамина А и калия.

Как сделать горячий томатный суп еще более полезным? Используйте только грунтовые помидоры, добавляйте побольше паприки. В качестве наполнителя выбирайте булгур, нут или фасоль. И обязательно добавляйте одно яйцо-пашот в каждую порцию.

6. Харчо по-мегрельски, грузинская кухня

Суп харчо по-мегрельски

Это разновидность традиционного супа харчо, в который, в качестве загустителя, добавляют измельченные грецкие орехи. Блюдо получается очень насыщенным, калорийным и сытным.

Чем полезно харчо по-мегрельски? В харчо по-мегрельски все прекрасно. И свежая кинза, богатая витамином К, и помидоры с паприкой, в которых много витамина А и калия, и грецкие орехи, содержащие ценные жирные кислоты Омега-3 и витамины группы В.

Как сделать харчо по-мегрельски еще более полезным? Используйте растительное масло вместо сливочного и не жалейте специй.

7. Яичный суп, китайская кухня

Китайский яичный суп

Хотя родиной яичного супа считается Китай, его часто причисляют к традиционным кулинариям других народов Дальнего Востока, Тибета и Сибири. Это блюдо очень простое. При его приготовлении используют только воду, доступные корнеплоды, зелень и яйца.

Чем полезен яичный суп? Любая зелень содержит много витаминов А и К, калия, кальция, кремния, а яйца богаты витамином А, холином, селеном, биотином и ценным, легко усваиваемым белком. Именно благодаря этим ингредиентам яичный суп занимает достойное место среди диетических блюд.

Как сделать яичный суп еще более полезным? Старайтесь, чтобы желток в вашем блюде не смешивался с бульоном и оставался в жидком состоянии – это поможет сохранить больше витаминов.

8. Чесночный суп, европейская кухня

Чесночный суп

У каждого народа существует свой вариант этого блюда. В Испании чесночный суп готовят на курином бульоне и добавляют яйцо-пашот. В Чехии и Словакии его подают в буханке цельнозернового хлеба. Во Франции добавляют больше пряных трав… Но главное правило: чеснок как основной компонент остается неизменным.

Чем полезен чесночный суп? Чеснок – яркая приправа, обладающая массой полезных свойств. Это и антиоксидант, и защита от бактерий и вирусов, и средство, помогающее побороть тягу к сладостям и солениям.

Как сделать чесночный суп еще более полезным? Приготовьте вегетарианский вариант – без мяса и мясного бульона, сливки замените на измельченные орехи, а сливочное масло – на любимое ароматное растительное масло.

9. Тыквенный крем-суп, кухня Северной Европы

Тыквенный суп

Тыквенный суп – блюдо, которое ассоциируется у нас с уютом глубокой осени. Ароматное, насыщенное и очень полезное. Его готовят из отварной измельченной тыквы, специй и сливок.

Чем полезен тыквенный суп? Тыква богата клетчаткой, витамином А и кремнием, а в тыквенных семечках много селена, хрома и цинка.

Как сделать тыквенный крем-суп еще более полезным? Попробуйте заменить в рецепте сливочное масло на тыквенное, а сливки на тыквенные семечки, измельченные в муку.

10. Суп из крапивы, старославянская кухня

Суп из крапивы

Крапива – первая доступная зелень наших прабабушек, появлявшаяся весной. Ее собирали, обдавали кипятком и использовали в различных блюдах как источник витамина С. Крапивный суп готовили на воде или мясном бульоне с добавлением других овощей, специй и яиц.

Чем полезен суп из крапивы? Крапива богата витаминами С, А и К, железом, калием и активными антиоксидантами. Даже в современном мире добавление этого компонента к весенним блюдам помогает поддержать иммунитет и насытить организм ценными нутриентами.

Как сделать суп из крапивы еще более полезным? Старайтесь придерживаться вегетарианских вариантов рецепта и избегать мясного бульона. В каждую порцию добавляйте немного мелко нарезанного перьевого лука.

Приятного аппетита!

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