Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Кулинарные новости

В Турции определились со шведскими столами для туристов

4.8т
Читать материал на украинском

Турецкие отели не будут отменять системы питания "все включено" и "шведский стол", хотя и будут внесены некоторые изменения.

Об этом заявил министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой после того, как некоторые СМИ сообщили о том, что для обеспечения эпидемиологической безопасности туристов после открытия гостиниц там откажутся от привычных и популярных систем питания.

Чиновник отметил, что в отелях, с гигиенической точки зрения, будут внесены изменения в презентации блюд "шведского стола". Отныне выбранные блюда будут выдаваться отдыхающим непосредственно поваром.

В Турции определились со шведскими столами для туристов

Getty

"Персонал проходит интенсивную, регулярную, непрерывную подготовку, и это контролируется и инспектируется международными компаниями", цитирует министра культуры и туризма socportal.info

В федерации турецких отельеров сообщили, что после пандемии владельцы гостиниц усилят санитарные меры, в том числе, применят социальную дистанцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, свекла, сардины, капуста, корица и тыква названы самыми недооцененными среди полезных продуктов, которые человеку необходимо регулярно употреблять.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Питание" на OBOZREVATEL.

Тема
Питание
Теги
туризм питание
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
5
Интересно
0
Печально
2
Трэш
FoodOboz