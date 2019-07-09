Шашлык из свинины, курицы, грибов: не только вкусные, но и полезные рецепты

Шашлык нельзя назвать полезным и сбалансированным блюдом, однако, есть ряд способом приготовить его более здоровым образом.

Советы по приготовлению опубликовали на Mirror, сообщает OBOZREVATEL.Smak.

Прежде всего, можно приготовить свинину. Для этого нужно 2 кг нежирного мяса с голени, 2 луковицы, 2 столовые ложки паприки, по одной столовой ложки перца чили и молотого тмина, зелень.

Для соуса взять еще по 100 мл яблочного уксуса и несладкого яблочного сока, столовую ложку коричневого сахара, половину чайной ложки чили, чайную ложку соуса табаско.

Зажечь барбекю, тем временем смешать в миске перец, чили и тмин, приправить, натереть этими специями свинину, после чего готовить ее 2-3 часа на непрямом огне, пока она не станет нежной.

Когда мясо будет почти готово, все ингредиенты для соуса и 150 мл воды нужно поместить в кастрюле на сильный огонь, закипятить и на минимальном огне проварить еще около 10 минут. Когда смесь остынет, - полить ею свинину.

Кроме того, можно изначально положить мясо в духовку с соусом, накрыть крышкой и тушить при температуре в 120 градусов 5-6 часов.

Читайте на OBOZREVATEL.Smak лучшие рецепты приготовления маринада к шашлыку.

Для приготовления грибов нужно: одна луковица, один зубчик чеснока, 6 грибов портобелло (ножки порезать, шляпки оставить целыми), низкокалорийный кулинарный спрей, свежие листья орегано, 400 г помидоров-слив, щепотка подсластителя, 100 г нежирного сыра фета кубиками.

На антипригарную посуду распылить спрей, поставить на средний огонь, протушить пять минут лук и чеснок, добавить грибы и оставить еще на пять минут, после чего добавить орегано и помидоры, довести до кипения, после чего на минимуме оставить на 10 минут и приправить.

Шляпки грибов спрыснуть спреем и перевернуть, положить внутрь томатный соус, посыпать кубиками сыра и оставить на среднем огне на 8-10 минут, разбросать еще листьев орегано и подавать.

Читайте на OBOZREVATEL.Smak, как приготовить диетический шашлык.

Можно приготовить и курицу. Для этого нужно: 4 куриные грудки без кожи, 2 красных перца чили и 2 обычных красных перца, потертый кусочек корня имбиря, 2 измельченных зубчиков чеснока, 2 столовые ложки соевого соуса, сок двух лимонов (и ломтики для украшения), свежие листья мяты, овощи для подачи.

Половину порубленного перца чили, имбирь, чеснок, соевый соус и лимонный сок смешать в большой миске, отложить столовую ложку смеси в сторону, добавить в миску порезанную на кусочки курицу и смешать, накрыть крышкой и оставить минимум на час в прохладе.

Разогреть барбекю до средней температуры, насадить сладкий перец и курицу на четыре шампура, обжарить их 7-8 минут, после чего перевернуть, покрыть отложенным маринадом и обжарить еще 7-8 минут.

Также можно готовить просто на сковороде на среднем огне.

Перед подачей посыпать мятой и оставшимся перцем чили, добавить дольки лимона и овощи.

Также смотрите на OBOZREVATEL.Smak традиционные рецепты приготовления шашлыка из разных видов мяса и овощей.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!