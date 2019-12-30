Рецепт вкуснейшего настоящего Оливье

В преддверии празднования Нового года 2020 важно красиво накрыть стол, который у многих не обходится без салата Оливье.

FoodOboz предлагает неповторимый рецепт этого блюда, который точно запомнится всем гостям и домочадцам.

Также смотрите как приготовить очень оригинальное Оливье с кальмарами.

Отмечается, что среди сотен разных способов приготовления классического новогоднего салата есть много интересных, но мы предлагаем сделать его слоями, с твердым сыром, копченой колбасой и курицей.

Такое Оливье внесет приятное разнообразие в праздник и наверняка придется по вкусу мужчинам.

Смотрите пошаговый рецепт приготовления такого Оливье с фото по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал подборку других простых салатов к новогоднему столу.

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