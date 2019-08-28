Рецепт вкуснейшего мясного блюда с помидорами

Жареное мясо с сочными и ароматными помидорами всегда выигрышное сочетание!

Obozrevatel Smak предлагает приготовить сытный эскалоп с помидорами по очень простому и проверенному рецепту.

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Эскалоп от французского слова escalope — в различных кухнях так называют ровные, круглые кусочки мяса из вырезки, как правило, телячьей или свиной.

Эскалоп

Эскалопы нарезаются из сырого мяса толщиной не более 1,5 сантиметров и иногда отбиваются.

О том, как правильно приготовить невероятно вкусный эскалоп с помидорами, читайте по этой ссылке.

Эскалоп с помидорами

Если же вы хотите приготовить что-то из птицы, то советуем обратить внимание на самый простой рецепт чахохбили из курицы.

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