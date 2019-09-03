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Рецепт самой вкусной ухи

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Одним из древнейших блюд является уха, этот наваристый суп на основе рыбы готовили многие поколения наших предков.

Секретами вкусной ухи является небольшое количество ингредиентов, и конечно – использование свежей рыбы.

Вкус овощей в этом первом блюде должен быть второстепенным, а первую скрипку всегда играет рыба, и желательно использовать несколько ее видов.

О том, как приготовить рыбный суп читайте в нашем детальном пошаговом рецепте по следующей ссылке: Самая вкусная уха.

Самая вкусная уха

Самая вкусная уха

Если вы предпочитаете оригинальные рецепты, то предлагаем приготовить наваристую и сытную уху с пшеном.

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