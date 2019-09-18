Рецепт самого вкусного томатного соуса на зиму

Из спелых и сочных томатов получаются невероятно вкусные и полезные соусы, которые в снежные зимние дни своим вкусом будут напоминать про летнее солнце и тепло.

Ароматную заготовку на зиму из томатов приготовить очень легко.

FoodOboz предлагает заготовить на зиму самый вкусный соус из помидоров, он идеально дополнит любые мясные или овощные блюда.

Пошаговый рецепт этой простой заготовки читайте по следующей ссылке: Томатный соус на зиму.

Если вы любите томаты, то предлагаем также приготовить удивительно вкусный суп с помидорами.

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