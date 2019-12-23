Рецепт самого вкусного салата с плавленым сырком на праздник

Составляя праздничное меню, не стоит забывать про один из популярнейших и всеми любимых салатов с сыром.

Речь о Мимозе – пожалуй, самом простом рыбном салате с нежным вкусом.

Какие рыбные консервы выбрать для данной праздничной закуски – зависит от ваших личных предпочтений. Главное, чтобы продукт был в масле или в собственном соку с минимумом пряностей.

Чаще всего и кулинары любители, и повара ресторанов выбирают: консервированный лосось, треску, сайру, горбушу и тунец.

Особый вкус Мимозе придают правленые сырки, которые следует смешать с вареными яичными желтками.

Как приготовить это блюдо для праздничного стола, читайте в рецепте от FoodOboz по этой ссылке: Мимоза с плавленым сыром.

Мимоза с плавленым сыром

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