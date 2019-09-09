Рецепт самого вкусного кетчупа на зиму

Как известно, кетчуп является самым популярным соусом в мире.

Первые рецепты томатного кетчупа появились в американских кулинарных книгах в начале 19 века. При этом современный вариант соуса в США изобрел кулинар Генри Джон Хайнц.

Несмотря на то, что сторонники здорового питания относят кетчуп к вредным продуктам, на самом деле этот соус очень полезен для здоровья , так как содержит ликопин - природный антиоксидант, который помогает организму бороться с раковыми клетками.

Заготовить на зиму вкусный и полезный домашний кетчуп из летних томатов очень просто, нужно лишь точно следовать рецепту от Obozrevatel Smak!

О том, как приготовить лучший помидорный соус читайте по следующей ссылке: Кетчуп на зиму.

Советуем также попробовать очень вкусный соус к шашлыку из болгарского перца и томатной пасты.

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