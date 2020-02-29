Рецепт очень вкусного весеннего салата без майонеза

Одно из самых простых и вкусных блюд – это салат из черемши.

Такая витаминная закуска является очень полезной, ведь зелень, яйца и овощи в ней заправляются растительным маслом, а не майонезом.

Кроме того, особые нотки и текстуру блюду придают салатные листья "Айсберга".

FoodOboz нашел самый удачный вариант необычного салата с черемшой, он готовится за 15-20 минут и как нельзя лучше вписывается в весенний рацион. Его рецепт читайте по ссылке: Салат из черемши с яйцом и огурцом.

Салат из черемши с яйцом и огурцом

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