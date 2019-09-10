Рецепт очень вкусного болгарского блюда с огурцами

До наступления холодов можно спокойно баловать своих родных блюдами из летнего меню, в частности, великолепной болгарской окрошкой под названием таратор.

OBOZREVATEL.Smak предлагает вам классический рецепт этого блюда с огурцами.

Заметим, что таратор готовится на базе кефира, свежих огурчиков, чеснока и зелени. Также в него добавляют еще некоторые специи и специфические ингредиенты для вкуса.

Прелестью этого блюда прежде всего является простота и быстрота его приготовления, - чтобы побаловать своих родных такой окрошкой, нужно всего около 20 минут времени.

Полный список необходимых продуктов, подробный рецепт и секреты приготовления таратора с огурцами смотрите по этой ссылке.

Напомним, ранее OBOZREVATEL.Smak публиковал рецепт вкуснейшего салата с баклажанами и грибами.

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