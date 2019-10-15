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Рецепт невероятно вкусных сырников без яиц

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Одним из лучших блюд для завтрака были и остаются сырники, разнообразие вариантов приготовления которых позволяет найти каждому идеальный по вкусу.

FoodOboz предлагает рецепт не только вкусных, но и полезных сырников без яиц.

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Рецепт вкусного диетического блюда из кабачков

В современном обществе все большее количество людей предпочитает делать упор на растительное питание и отказываться от продуктов животного происхождения.

Есть много причин отказаться и от яиц.

В частности, яйца хоть и могут похвастаться большим числом полезных микроэлементов и витаминов, действительно полезны лишь домашние, в то время как в крупных городах они дороже магазинных и найти их куда сложнее.

Да и сами по себе они довольно тяжело перевариваются организмом.

Смотрите полный список продуктов и пошаговый рецепт приготовления вкуснейших сырников без яиц по этой ссылке.

Рецепт невероятно вкусных сырников без яиц

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт невероятно вкусной запеканки из кабачков в мультиварке.

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