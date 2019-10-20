Рецепт невероятно вкусного салата "Подсолнух"

Один из самых вкусных и сытных салатов – "Подсолнух" - имеет загадочную историю возникновения.

Достоверно никто не знает автора этого блюда, предполагается, что его первыми стали готовить изобретательные хозяйки в начале 1990-х годов.

Поскольку "Подсолнух" получается не просто вкусным, а и невероятно красивым, это обеспечило салату молниеносную популярность. Его любят не только в Украине, но и в Словении, Словакии и Польше.

Отведав однажды такой слоеный салатик, его уже никогда не забыть.

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Для "Подсолнуха" можно использовать любое мясо, но обязательным ингредиентом являются грибы. Также нам понадобятся чипсы, а еще оливки для украшения.

О том, как приготовить это красочное праздничное блюдо, читайте в нашем детальном рецепте с видео по следующей ссылке: Салат "Подсолнух".

Салат "Подсолнух"

Также предлагаем приготовить вкуснейший салат со спаржей.

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