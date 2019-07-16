Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Кулинарные новости

Рецепт квашеных баклажанов, есть которые будет одно удовольствие

240 Читать материал на украинском

Если вам надоели традиционные рецепты приготовления овощей, можно попробовать удивить своих близких таким необычным блюдом как квашеные баклажаны.

На OBOZREVATEL.Smak есть отличный пошаговый детальный рецепт приготовления этого яства.

Отмечается, что чаще всего в Украине и странах-соседках принято квасить капусту, огурцы или помидоры, в то время как баклажаны обычно готовят совсем по-другому.

Также смотрите, как приготовить очень вкусные помидоры по-корейски.

Однако, всего за час можно легко и быстро приготовить очень вкусную и пикантную закуску, которую можно подавать как в обычные дни, так и на праздничный стол.

Полный список ингредиентов и поэтапный рецепт приготовления квашеных баклажанов смотрите по этой ссылке.

Рецепт квашеных баклажанов, есть которые будет одно удовольствие

Напомним, ранее OBOZREVATEL.Smak писал, как приготовить очень вкусные деруны из кабачков.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы