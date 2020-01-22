Рецепт быстрого вкусного торта с фото

Даже в самое ненастное время настроение всегда может улучшить хорошо приготовленное лакомство, в частности, торты.

FoodOboz предлагает рецепт отличного торта "Муравейник".

Отмечается, что такой торт выходит очень вкусным, но в отличии от большинства других не требует больших затрат денег и времени, - готовое лакомство можно получить уже чуть более чем через час.

При этом, практически все продукты уже могут быть в холодильнике. Основными компонентами для торта являются масло, сметана, яйца, вареная сгущенка и, само собой, мука.

Полный список продуктов, их пропорции и пошаговый рецепт торта "Муравейник" с фото смотрите по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт восхитительного диетического мороженого из творога.

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