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Простой и очень вкусный салат с ананасом к празднику

11.6т
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Когда хочется порадовать себя и близких очень вкусным праздничным салатом, но времени на долгие приготовления нет, на выручку приходит салат известный под названием "Минутка".

Это быстрое блюдо получается вкусным благодаря очень удачному сочетанию ветчины, сыра и консервированных ананасов.

Всего три ингредиента, которые не нужно заранее варить/жарить/тушить, а также соус с чесноком – и красивая и аппетитная праздничная закуска готова.

Для блюда подойдут любые консервированные ананасы.

Попробуйте этот быстрый сытный салат, и он обязательно станет одним из ваших любимых. Читайте его рецепт по ссылке: Салат "Минутка" с ананасами и ветчиной.

Салат "Минутка" с ананасами и ветчиной.

Салат "Минутка" с ананасами и ветчиной.

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Тема
Рецепты
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еда салат
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