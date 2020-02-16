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Простая лазанья - рецепт на скорую руку

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На приготовление знаменитой итальянской лазаньи вовсе не обязательно тратить много времени.

Изобретательные кулинары давно придумали "ленивый" способ готовить это блюдо на скорую руку. И самое главное, такая румяная и ароматная лазанья по вкусу абсолютно ничем не уступает классической.

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Нам понадобится мясной фарш, тонкие лаваши, овощи и сливки или молоко для соуса-заливки. Перед тем, как отправить заготовку в духовку, ее необходимо посыпать тертым сыром.

О самом простом способе приготовления этого итальянского блюда читайте в нашем пошаговом рецепте по ссылке: Лазанья из лаваша.

Лазанья из лаваша

Лазанья из лаваша

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