Пассажира ужаснуло блюдо в самолете

Британец обрушился шквалом критики в адрес British Airways после того, как во время полета в Лондон ему под видом курицы с овощами в соусе подали совершенно "отвратительное" блюдо.

Об этом сообщает The Sun.

Пассажир британских авиалиний Эрик Бухер, направлявшийся из Техаса в Лондон рейсом стоимостью в 700 фунтов, пожаловался в сети на блюдо, которое ему подали на борту авиалайнера.

"Я хотел бы сказать, что это выглядело ужасно и имело "приятный" вкус. Я думал, что British Airways предоставляет услуги высокого класса, а меня накормили по сути собачьим кормом", - отметил он.

По словам Бухера, на борту самолета ему удалось отведать нечто похожее на курицу с овощами в сливочном соусе и другое странное блюдо, которое выглядит так, будто оно было "выкопано из пруда".

На обратном рейсе он сделал еще одно фото курицы и овощей в соусе, отметив, что ресторанное обслуживание авиакомпании по-прежнему оставляет желать лучшего.

"Заботливые British Airways. Продолжайте в том же духе, и вы никогда не получите звезду Мишлена", - напоследок пошутил бизнесмен.

Представитель компании, реагируя на инцидент, выразил сожаления, однако добавил, что British Airways гордится качеством своих блюд, инвестировав значительное количество денежных средств в развитие ресторанного обслуживания на бортах самолетов.

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