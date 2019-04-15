Пасха 2019: выходные, прогноз погоды и рецепты

До светлого праздника Воскресения Христова (Пасха 2019) осталось уже не так много времени. Православные христиане будут отмечать его в воскресенье, 28 апреля.

Чтобы как можно лучше подготовится к празднованию, OBOZREVATEL предлагает читателям узнать всю необходимую информацию, начиная от количества выходных и до вариантов вкусных блюд для праздничного стола.

Сколько выходных будет на Пасху 2019

Украинцы будут отдыхать пять дней подряд – с 27 апреля по 1 мая:

27 апреля – суббота, выходной;

28 апреля – Пасха, воскресенье, выходной;

29 апреля – понедельник, выходной в честь Пасхи;

30 апреля – вторник – выходной (его придется отработать 11 мая, в субботу);

1 мая – День труда, выходной.

Планы на длительные выходные не будут полноценными, если не знать о погоде. Уже известно, чего ожидать от нее на праздники.

Погода на Пасху 2019 в целом будет хорошая

Какой будет погода на Пасху 2019

На время праздников и выходных народный синоптик прогнозирует теплую погоду с вероятностью краткосрочных осадков в день празднования Пасхи.

"На вторую половину дня, 28 апреля, ожидаются осадки, но краткосрочные и не по всей территории Украины. Также осадки прогнозируются на 2 мая, а в остальном погода будет хорошей – около 20 градусов тепла", – прогнозирует народный синоптик.

Когда с выходными днями и погодой уже все стало ясно, пора бы подумать о том, будете ли вы покупать в магазине пасхальный кулич, или попробуете испечь его самостоятельно. Если ближе второй вариант, обратите внимание на рецепты пасок.

С рецептами пасхальных куличей можно экспериментировать

Как приготовить паску 2019: необычные рецепты

Вариант 1. Шоколадно-апельсиновая паска

Ингредиенты:

320 г муки

8 г сухих дрожжей

160 мл молока

100 г шоколада

1 шт. апельсина

150 г сливочного масла

1 шт. яйца

соль

Для глазури:

50 г шоколада

25 г сливочного масла

кондитерская посыпка

Способ приготовления:

Приготовьте опару: разведите дрожжи в теплом молоке, добавьте две трети просеянной муки, взбейте и оставьте подходить в теплом месте на час. После чего высыпьте остатки муки, добавьте яйцо, соль, сахар, растопленное сливочное масло, шоколад, апельсиновый сок и цедру. Замесите тесто, накройте полотенцем и оставьте еще на час.

Разделите тесто на части и выложите в форму, смазанную маслом. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте около 50 минут.

Приготовьте глазурь: растопите шоколад вместе со сливочным маслом, охладите и полейте им пасху. По желанию украсьте кондитерской посыпкой.

Тыквенная паска

Ингредиенты:

500 г молока

300 г тыквы

200 г сливочного масла

3 шт. яйца

200 г сахара

50 г прессованных дрожжей

1,5 кг муки

1/4 ч.л. ванилина

по вкусу соль

Способ приготовления:

Очистите тыкву от кожуры и семян, нарежьте мелкими кусочками, посыпьте сахарным песком и дайте постоять. Затем отварите тыкву на медленном огне до готовности.

Массу протрите через мелкое сито, добавьте молоко, масло, яйца, сахарный песок, соль и разведенные в небольшом количестве теплого молока дрожжи. Замесите тесто, постепенно вмешивая небольшими порциями муку и дайте ему подняться.

Подготовленные формы заполните тестом до половины, дайте ему подойти до полного заполнения формы и выпекайте в духовке при температуре 180-200 градусов до готовности.

Больше интересных рецептов пасок читайте по ссылке.

Не нужно забывать, что кроме пасок на праздничном столе должны быть еще и крашанки. У OBOZREVATEL уже есть совет, как украсить яйца на Пасху без луковой шелухи и различных красителей.

Яйца на Пасху моно украсить необычным способом

Как украсить яйца на Пасху: необычный способ

Для этого вам понадобятся: яичный белок и обычные салфетки, желательно с белой основой. Рисунок и узоры можно выбирать любые. Из салфеток вырезаем рисунок, если салфетка двухслойная один слой убираем, он не понадобится. Украшаются уже вареные яйца и лучше всего подойдут белые. Яйцо необходимо смазать белком и наклеить рисунок из салфетки, аккуратно придавливая пальцами. После этого сверху покрываем еще одним слоем белка. Готовые украшенные яйца выкладываем на сетку духовки, которую предварительно можно немного разогреть.

После Великого поста можно наконец-то разговеться. Но сразу возникает вопрос, что же такого вкусного поставить на праздничный стол. У нас и тут не без советов.

Варианты мясных блюд на Пасху 2019

Пасха 2019: что приготовить на праздник

Домашняя колбаса

Полужирную свинину и говядину пропускаем через мясорубку, добавляем соль, перец чеснок, перемешиваем и оставляем в холодильнике на 3-4 часа. Далее начиняем кишки, которые предварительно хорошо вымыты и очищены. Колбасы жарятся на смальце, а затем запекаются в духовке. Специи добавляются по вкусу.

Шпондер

Длинный кусок шпондера хорошо посолить, поперчить и оставить на ночь в гусятнице. Утром довести до кипения в собственном соку, который образовался. При необходимости добавить немного воды. После того как закипит дать ему остыть. Когда шпондер остынет начинить его зубчиками чеснока и посыпать приправами. Шпондер нужно замотать в фольгу и выпекать в духовке при небольшой температуре на протяжении часа. Затем оставить остывать в холодильнике, не снимая при этом фольгу.

Полендвица

Длинный кусок говяжьей вырезки посолить и поперчить. Оставить в гусятнице на одну ночь. Ножом сделать продольные отверстия и вставить туда зубчики чеснока. Добавить немного воды и поставить гусятницу на малый огонь на полтора часа. Довести до готовности в духовке (крышку с гусятницы снять) и охладить.

Хрен со свёклой

Отварить свеклу, почистить и потереть на мелкой терке с хреном. Добавить уксус, соль и сахар по вкусу и все перемешать. Подавать к мясным блюдам.

Также предлагаем несколько вариантов вкусных салатов, которые будут не просто красиво смотреться на праздничном столе, но и порадуют вкусовые рецепторы.

Салат "Ананас" одна из вкусных идей для праздничного стола

Пасха 2019: топ-3 рецепта вкусных салатов

Салат "Соблазн"

Ингредиенты:

500 г кальмаров

400 г лесных грибов

300 г ветчины

200 г свежих огурцов

200 г моркови по-корейски

1 банка кукурузи консервированной

1 шт. хлеба для тостов

по вкусу майонез и горчица

Способ приготовления читайте по ссылке.

Салат "Ананас" с курицей и грибами

Ингредиенты:

1 шт. куриной грудки

2 шт. картофеля

2 шт. куриного яйца

100 г твердого сыра

2-3 шт. маринованных огурцов

200 г маринованных шампиньонов

по вкусу майонез

Способ приготовления читайте по ссылке.

Салат "Печенкин"

Ингредиенты:

350 г говяжей печени

3-5 шт. соленого огурца

2 шт. лука

2 шт. моркови

4 шт. яйца

250 г майонеза

2 ст.л. подсолнечного масла

Способ приготовления читайте по ссылке.

Ранее OBOZREVATEL предлагал читателям узнать, почему в разных религиях Пасха отмечается в разные даты.

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