Названы лучшие закуски для украинского виски "Авиатор"

Особая температура. Специальный бокал. Строгие требования к закускам… Жесткий кодекс правил употребления виски никак не влияет на огромное количество ценителей этого напитка во всех уголках планеты. Растут ряды почитателей и у единственного производимого в Украине виски "Авиатор". Украинская компания АБК Днепр, которая его производит, первой в нашей стране получила лицензию на производство этого популярного напитка. Вместе с АБК Днепр Обозреватель рассказывает, чем лучше всего закусывать виски, чтобы в полной мере насладиться вкусом и ароматом этого невероятного напитка.

Бытует мнение, что закусывать виски нельзя вообще. Дескать, любой продукт лишь обеднит богатый букет этого алкогольного напитка. Однако это не так. При правильно выбранной закуске аромат виски еще больше раскроется.

Но начнем мы с того, чем точно не стоит закусывать виски. К табуированным продуктам относятся закуски с большим количеством перца, приправ и соли. Ни в коем случае не стоит пытаться миксовать виски с пряными консервированными овощами. Вопреки распространенному мнению, не сочетаются с виски и сыры – кроме, разве что, несоленых и мягких сливочных сортов. А истинные ценители виски считают чуть ли не кощунством разбавлять виски колой или добавлять туда лимон.

В то же время, дополнить и подчеркнуть вкус и аромат односолодовых сортов напитка могут легкие салаты, фрукты, выпечка, чорный шоколад и виноград.

Отличным выбором станет также рыба на шпажках и мини-шашлыки. Гриль-меню, особенно, цыпленок, станет прекрасным дополнением к выдержанным сортам напитка: такая закуска подчеркнет тонкие фруктовые нотки.

Мягкие сорта виски отлично сочетаются с орехами, мясными блюдами и даже копченым лососем, семгой или форелью. Всегда прекрасным выбором будет дичь – особенно в комплексе с грибным соусом.

Из Франции, например, пришла традиция подавать виски с морепродуктами – устрицами и гребешками. Хорошим выбором будут также креветки, поджаренные на сливочном масле со специями. Если же говорить о сырах – можно поэкспериментировать с такими сортами, как "Рокфор", "Чеддер", "Пармезан", "Пекорино" и "Моцарела".

Отличным вариантом закуски к виски "Авиатор" станут также бутерброды и тарталетки. Например, с копченой рыбой, сыром и фруктами.

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