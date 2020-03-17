Меню на время карантина: какая еда полезнее всего

Во время карантина всех заботит вопрос: как максимально обезопасить себя от заражения вирусной инфекцией. Правильно подобранное меню – один из способов поддержать иммунитет и снизить риск болезни.

OBOZREVATEL и диетолог Мария Колповская подобрали для вас пять идей "противоэпидемического рациона" (чтобы посмотреть видео, скролльте до конца страницы).

Лук, чеснок и хрен

Лук и чеснок

В меню во время карантина есть смысл добавить пресловутые лук (не только репчатый, но и перьевой), чеснок и хрен. Эффективность этих продуктов в период активной фазы вирусного заболевания не доказана, однако летучие ароматические компоненты способны уменьшить вероятность подхватить инфекцию. Кроме того, зеленый перьевой лук богат витаминами А, С и К, которые важны для нормальной работы многих систем и функций организма.

Добавляйте лук и чеснок к своим блюдам в самом конце приготовления – это поможет сохранить наибольшее количество активных компонентов.

Красные плоды

Красные и багровые плоды – важная часть меню во время карантина

Кверцетин – биологически активное вещество, которое содержится в красных и багровых плодах: луке, яблоках, перце, винограде, томатах, вишне, малине, а также в семенах гречки и чайных листьях. Согласно исследованиям, опубликованным в 2015 году, кверцетин противодействует проникновению вируса в клетки организма.

Не забывайте ежедневно включать в меню во время карантина несколько свежих и ярких фруктов.

Пряные травы

Пряные травы незаменимы во время карантина

Пряные травы, такие как мята, розмарин, тимьян, орегано, лаванда, мелисса, лемонграсс уже давно изучаются медиками. Их экстракты обладают ярко выраженным антисептическим действием и потенциально могут применяться для борьбы с вирусами и бактериями.

Конечно же, эффективность определенного экстракта во многом зависит от его концентрации, штамма возбудителя инфекции и времени воздействия, но блюда с добавлением большого количества пряных трав не только обладают более ярким и насыщенным вкусом, но способны защитить вас от заражения в период эпидемий.

Используйте больше свежих и сушеных приправ в своем меню во время карантина.

Вода

Чистая вода – залог крепкого иммунитета

Достаточное количество воды, выпиваемой ежедневно – залог крепкого иммунитета, а увлажненные слизистые и кожа намного лучше противостоят проникновению вирусов и бактерий. Всегда держите возле себя, на расстоянии вытянутой руки, стакан или бутылочку очищенной негазированной воды – таким образом вы сможете сделать глоток при первых же сигналах жажды и избежать обезвоживания.

Кроме того, помните, что позитивные эмоции всегда положительно влияют на работу иммунной системы, а вкусная, красиво сервированная еда – один из самых простых способов эти позитивные эмоции получить.

Не ленитесь готовить для себя и своей семьи вкусные оригинальные блюда из свежих натуральных продуктов, избегайте снеков и полуфабрикатов, консервов и заготовок для "быстрого использования". Таким образом вы не только поднимете настроение, но и обеспечите организм всеми необходимыми ценными питательными веществами, что особенно важно в условиях повышенной инфекционной нагрузки.

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