Любимый автобренд олигархов начал выпускать мед

Британская компания Rolls-Royce вынужденно приостановила изготовление автомобилей и начала производство меда.

После того как из-за распространения коронавируса существенно снизились продажи автомобилей этой марки, руководство Rolls-Royce приняло решение наладить выпуск меда. Дело в том, что компания владеет пасекой с 2017 года, которая располагается на территории завода в Гудвуде на участке площадью в 42 акра, сообщает сайт gloss.ee.

В шести ульях, названных в честь популярных марок автомобилей, живут около 250 тысяч исчезающего вида медоносных пчел. Они обитают среди полумиллиона деревьев, кустарников и полевых цветов. В Великобритании эта пасека считается одним из самых экологически чистых предприятий.

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Мед, который компания называет "Роллс-Ройсом в мире меда", не продается в магазинах, а преподносится в качестве подарка покупателям автомобилей.

Как сообщал OBOZREVATEL, названы топ-5 самых дорогих продуктов на Земле. На первом месте - шафран. Эта специя стоит 5400 долларов за килограмм.

Подсчитано: чтобы получить этот вес, необходимо собрать около 300 тысяч цветков. О его значимости говорит тот факт, что в ресторанах эту специю хранят в сейфах.

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