Летние десерты с клубникой: 5 рецептов, что вкусно приготовить на скорую руку

В начале лета клубника становится очень доступным и вкусным продуктом, в связи с чем уместно будет привести несколько простых рецептов десертов с этой ягодой.

Соответствующие рецепты были опубликованы в подборке самых популярных блюд июня на BBC Food.

Самый простой и быстрый десерт можно назвать клубничным беспорядком.

Нужно взять полкило чистой клубники, 400 мл сливок, 3 измельченных безе примерно по 7 сантиметров каждый, столовая ложка имбиря, веточки свежей мяты.

Половину ягод взбить в блендере, остальную порезать ножом, оставив только 4 ягоды для украшения, отдельно взбить сливки, после чего все смешать и выложить вместе в четыре винных бокала, украсив мятой и целыми клубничками.

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Также можно приготовить миниатюрные кексы с клубникой.

Нужно взять 200 г мягкого сливочного масла, 200 г сахара, 200 г муки, 250 г чистой клубники, 4 яйца, 4 столовых ложки клубничного варенья, 250 мл слегка взбитых сливок, немного сахарной пудры для присыпки.

Хорошо смешать сахар и масло, по одному добавить яйца и муку, взбивать до получения однородной смеси.

Приготовить формы для выпечки кексов, заполнить их до половины, добавить чайную ложку варенья, после чего 12-15 минут печь в разогретой до 200 градусов духовке. Охладив готовые кексы, с помощью ножа сделать в них сверху отверстия, залить туда сливки и клубнику, присыпать сахарной пудрой и подавать.

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Необычным блюдом могут стать клубничные ломтики.

Для них нужно 225 г масла, столько же сахара, 300 г муки, 300 г свежей порезанной клубники, 300 мл взбитых сливок, 200 мл сметаны, 4 яйца, 4 столовых ложки молока, 2 столовых ложки клубничного джема, 2 чайных ложки разрыхлителя, по одной ложке ванилина и лимонного сока, сахарная пудра для присыпки.

Масло, яйца, сахар, муку, молоко, разрыхлитель, ванилин смешать миксером в одной посуде, переместить в подготовленную форму для выпекания, 35 минут готовить в духовке при 180 градусах.

Тем временем взбить до однородной массы остальные ингредиенты.

Когда пирог будет готов и остынет, его нужно порезать на девять одинаковых ломтиков, каждый разрезать напополам и намазать клубничной смесью, посыпать пудрой.

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Можно приготовить и клубничное безе с ванильным кремом.

На безе нужно 300 г сахара, по чайной ложке кукурузной муки и белого винного уксуса, 6 яичных белков; для начинки, - 600 мл сливок, 750 г клубники (половину порезать напополам), 150 г растопленного белого шоколада, ванилин; для глазури, - 250 г клубники, 2 смоченного листа желатина. Дополнительно нужно около 100 г сахара.

Белки тщательно взбить до пиков, добавить сахар, а после него и кукурузную муку с уксусом. На подготовленный противень ложкой выложить безе, 10 минут готовить их в духовке при температуре в 140 градусов, а потом еще час при 120 градусах, после чего дать им остыть.

Отдельно взбить половину клубники, ваниль и сливки, шоколадом помазать остывшие безе, сверху вылить клубничную смесь, посыпать оставшейся клубникой.

Клубнику для глазури нужно взбить в пюре, процедить его через сито и поместить на сковороде на средний огонь, добавить туда желатин, чтобы он растворился, после чего смазать получившейся глазурью клубнику.

Перед подачей блюда, оставшиеся 100 г сахара нужно растопить на огне в карамель, полить ею десерт.

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Иллюстративное фото

Другое безе готовится несколько проще.

Для него нужно 4 яйца и 200 г сахара на само блюдо и 750 г клубники, 500 мл сливок и несколько ложек сахарной пудры для крема.

Белки и сахар взбить до жестких пиков, ложкой сформировать на противне безе из расчета по два на человека, при температуре в 130 градусов выпекать полтора часа, после чего дать остыть.

Половину клубники взбить в пюре, остальное нарезать, оставив лишь несколько штук для украшения. Отдельно взбить сливки, после чего смешать их с пюре, постепенно потом добавляя сахарную пудру и порезанную клубнику.

Для подачи нужно на тарелку положить одно безе, сверху налить клубничный крем, второе безе и целую клубничку на верхушке.

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Иллюстративное фото

Стоит заметить, что все перечисленные рецепты требуют около получаса непосредственной готовки, и лишь половина из них требует длительного запекания, что увеличивает суммарный срок готовки до около двух часов.

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