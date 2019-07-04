Квашеные помидоры: Простой рецепт засолки - через 3 дня можно есть

Это неверотяно простой, проверенный рецепт приготовления летних квашеных помидоров.

На засолку нужно всего три дня, и замечательная закуска готова. В холодильнике такие квашеные томаты могут храниться целый месяц, но поверьте, расходятся они за день-два, так как ну очень вкусные!

Итак, чтобы процесс засолки занял три дня, нужно аккуратно вырезать у помидоров плодоножку и использовать горячий, а не холодный рассол. Вот и весь секрет.

Ингредиенты

Помидоры (средней величины) — 3 кг

Сельдерей черешковый — 1 пучок

Чеснок — 1 головка среднего размера

Укроп (или 2 столовые ложки семян укропа) — 1 пучок

Острый перец — 1 стручок

Соль (на 1 литр воды) — 2 столовых ложки

Сахар (на 1 литр воды) — 2 столовых ложки

Засолка

Подготавливаем сельдерей, укроп и чеснок: у сельдерея отрезаем верхушки с зеленью, а черешки нарезаем на кусочки длиной примерно 10 см.

Укроп закладываем целиком.

Мытые помидоры вытираем насухо и аккуратно вырезаем место, где крепилась плодоножка.

Таким образом томаты просолятся очень быстро.

Берем 3 литра воды, доводим до кипения, добавляем соль, сахар, маленький стручок красного перца.

В кипяток, буквально на 30 сек, бросаем стебли сельдерея и тут же шумовкой их вынимаем.

Читайте также: Похрустим? Два лучших рецепта малосольных огурцов

Оставляем кастрюлю с кипятком на маленьком огне.

Начинаем собирать банку: укладываем помидоры, укроп, зелень и черешки сельдерея, чеснок.

Помидоры следует класть дырочками вверх, чтобы из них при заливке выходил воздух, препятствующий проникновению рассола внутрь.

Заливаем рассолом, который у нас стоял на маленьком огне.

Оставляем примерно 1 стакан рассола на тот случай, если помидоры вберут в себя воду, тогда придется на следующий день немного долить.

Оставляем банку в теплом помещении, прикрыв сверху тарелкой.

За три дня рассол помутнеет, а на поверхности появятся пузырьки, это будет означать, что закуска готова.

Закрываем крышкой и убираем в холодильник готовые соленые помидоры.

При таком способе заквашивания в рассол не нужно добавлять уксус, а помидоры на вкус получаются как бочковые.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!