Коронавирус в Украине: как должны питаться те, кто держат пост

В условиях карантина люди, придерживающиеся поста, должны обратить внимание на ряд важных моментов.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказала врач-диетолог Людмила Гончарова.

"При посте мы очень сильно перегружаем поджелудочную железу сахарами, которые находятся в растительных продуктах. В первую очередь, это фруктоза, которая находится во фруктах и овощах. Мальтоза в зерновых. Картофель, бананы, бобовые содержат сложные углеводы, крахмалистые соединения.

Сейчас, в условиях, когда нужно поддержать иммунную систему, люди, придерживающиеся поста, должны обратить внимание на присутствие в рационе бобовых. Бобовые я бы советовала вымачивать и готовить с куркумой, с кари, с любыми другими специями. Я бы также посоветовала готовить бобовые с овощами.

Можно отдавать предпочтение бобовым, которые имеют низкий гликемический индекс. Это зеленая фасоль или спаржевая фасоль, зеленая чечевица, желтая чечевица. Зеленая чечевица имеет низкий гликемический индекс, желтая - средний гликемический индекс. Бобовые с низким гликемическим индексом можно употреблять и два раза вдень. Этими продуктами мы не слишком нагрузим свою поджелудочную железу.

Фасоль черная, фасоль красная, чечевица красная, бобы уже имеют высокий гликемический индекс. Такие продукты я бы советовала употреблять не чаще, чем один раз в день.

Если мы говорим о зерновых, то безусловно они должны быть в рационе. Это гречка, пшено, черный рис, также не шлифованный дикий рис. Причем, зерновые мы готовим в зерне, а не в виде мюсли. Мюсли - это рафинированный продукт, не имеющий витаминно-минеральной наполненности. Мюсли нужно употреблять с ягодами, овощами или зеленью.

Кроме того, в период поста в рационе должно быть много зелени. Это укроп, петрушка, листовой салат, кинза. Хорошо, если это будет не один салат, а несколько. Именно зелень берет на себя основную поставку минералов и витаминов.

Также нужно отдать предпочтение сое. В рационе должен быть сыр тофу. Его можно просто порезать кубиками, обвалять в специях и добавлять в салат. Это и просто, и вкусно. И самое главное - тофу очень богат белком. Нужно помнить, что в период поста основной источник белка - это соя. Это единственный заменитель белка, который обычно мы получаем из мяса. Белок, который дает нам соя имеет самый большой набор аминокислот необходимых нашему организму.

Главная задача при посте - дать организму необходимый белок и в то же время не нагрузить свою поджелудочную железу. Важно помнить, что жареный картофель - это не соблюдение поста, а очень большая нагрузка для печени и поджелудочной железы. Поэтому, если мы готовим картофель, то мы его отвариваем в кожуре или запекаем и затем добавляем к нему овощной салат. Для противовирусной активности можно добавить лук и чеснок.

Не забываем о грибах. Грибы готовятся очень быстро. Можно комбинировать продукты и, например, за 15 минут до приготовления рыбы добавить в блюдо немного грибов. Также грибы можно отдельно запекать и подавать с любым нерафинированным растительным маслом холодного отжима, со специями, семечками и зеленью.

Также желательно, чтобы в рационе постящихся была рыба. Хорошо, если рыба будет присутствовать в рационе хотя бы один раз в день. Рыба - это полный состав аминокислот, это незаменимый белок животного происхождения. Дело в том, что растительный белок не дает нашему организму полный набор аминокислот, которые нам нужны. Поэтому рыба для тех, кто держит пост, просто необходима.

Однако нужно помнить, что рыбу мы не жарим, а запекаем в духовке, причем в стеклянной или глиняной посуде. Именно эта посуда никак не взаимодействует с едой и не изменяет ее вкус. Запекать рыбу можно с кореньями, используя для этого корень петрушки, сельдерея, пастернака. Это самый лучший заменитель картофеля. Также я бы порекомендовала употреблять морепродукты и икру".

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