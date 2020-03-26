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Коронавирус в Украине: как должны питаться те, кто держат пост

1.1т
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В условиях карантина люди, придерживающиеся поста, должны обратить внимание на ряд важных моментов.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказала врач-диетолог Людмила Гончарова.

"При посте мы очень сильно перегружаем поджелудочную железу сахарами, которые находятся в растительных продуктах. В первую очередь, это фруктоза, которая находится во фруктах и овощах. Мальтоза в зерновых. Картофель, бананы, бобовые содержат сложные углеводы, крахмалистые соединения.

Сейчас, в условиях, когда нужно поддержать иммунную систему, люди, придерживающиеся поста, должны обратить внимание на присутствие в рационе бобовых. Бобовые я бы советовала вымачивать и готовить с куркумой, с кари, с любыми другими специями. Я бы также посоветовала готовить бобовые с овощами.

Коронавирус в Украине: как должны питаться те, кто держат пост

Можно отдавать предпочтение бобовым, которые имеют низкий гликемический индекс. Это зеленая фасоль или спаржевая фасоль, зеленая чечевица, желтая чечевица. Зеленая чечевица имеет низкий гликемический индекс, желтая - средний гликемический индекс. Бобовые с низким гликемическим индексом можно употреблять и два раза вдень. Этими продуктами мы не слишком нагрузим свою поджелудочную железу.

Фасоль черная, фасоль красная, чечевица красная, бобы уже имеют высокий гликемический индекс. Такие продукты я бы советовала употреблять не чаще, чем один раз в день.

Если мы говорим о зерновых, то безусловно они должны быть в рационе. Это гречка, пшено, черный рис, также не шлифованный дикий рис. Причем, зерновые мы готовим в зерне, а не в виде мюсли. Мюсли - это рафинированный продукт, не имеющий витаминно-минеральной наполненности. Мюсли нужно употреблять с ягодами, овощами или зеленью.

Кроме того, в период поста в рационе должно быть много зелени. Это укроп, петрушка, листовой салат, кинза. Хорошо, если это будет не один салат, а несколько. Именно зелень берет на себя основную поставку минералов и витаминов.

Коронавирус в Украине: как должны питаться те, кто держат пост

Также нужно отдать предпочтение сое. В рационе должен быть сыр тофу. Его можно просто порезать кубиками, обвалять в специях и добавлять в салат. Это и просто, и вкусно. И самое главное - тофу очень богат белком. Нужно помнить, что в период поста основной источник белка - это соя. Это единственный заменитель белка, который обычно мы получаем из мяса. Белок, который дает нам соя имеет самый большой набор аминокислот необходимых нашему организму.

Главная задача при посте - дать организму необходимый белок и в то же время не нагрузить свою поджелудочную железу. Важно помнить, что жареный картофель - это не соблюдение поста, а очень большая нагрузка для печени и поджелудочной железы. Поэтому, если мы готовим картофель, то мы его отвариваем в кожуре или запекаем и затем добавляем к нему овощной салат. Для противовирусной активности можно добавить лук и чеснок.

Не забываем о грибах. Грибы готовятся очень быстро. Можно комбинировать продукты и, например, за 15 минут до приготовления рыбы добавить в блюдо немного грибов. Также грибы можно отдельно запекать и подавать с любым нерафинированным растительным маслом холодного отжима, со специями, семечками и зеленью.

Также желательно, чтобы в рационе постящихся была рыба. Хорошо, если рыба будет присутствовать в рационе хотя бы один раз в день. Рыба - это полный состав аминокислот, это незаменимый белок животного происхождения. Дело в том, что растительный белок не дает нашему организму полный набор аминокислот, которые нам нужны. Поэтому рыба для тех, кто держит пост, просто необходима.

Коронавирус в Украине: как должны питаться те, кто держат пост

Однако нужно помнить, что рыбу мы не жарим, а запекаем в духовке, причем в стеклянной или глиняной посуде. Именно эта посуда никак не взаимодействует с едой и не изменяет ее вкус. Запекать рыбу можно с кореньями, используя для этого корень петрушки, сельдерея, пастернака. Это самый лучший заменитель картофеля. Также я бы порекомендовала употреблять морепродукты и икру".

Также диетолог рассказал OBOZREVATEL о том, стоит ли во время карантина употреблять алкоголь. С этими рекомендациями вы можете ознакомиться здесь.

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Автор
Елена Коваленко
Темы
Здоровье Питание Рецепты
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