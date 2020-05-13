Как защититься от вирусных инфекций: названы продукты, укрепляющие иммунитет

У каждого есть свое представление о том, что заставляет чувствовать себя лучше, когда заболели простудой или гриппом. Но как защититься от вирусных инфекций, отделяя факты от вымысла?

OBOZREVATEL совместно с goodhousekeeping.com предлагает ознакомиться с информацией о том, что поможет укрепить вашу иммунную систему.

Что нужно есть для улучшения работы иммунной системы?

"Если у вас отменное здоровье, не забывайте мыть руки, высыпаться и вовремя делать прививку от гриппа", – говорит Стефани Сассос, диетолог-нутрициолог в Лаборатории правильного питания (США).

Пробиотики считаются "хорошими" бактериями в кишечнике. Эти полезные живые микроорганизмы являются первой линией защиты от всего, что вы проглатываете. Они защищают все другие органы тела, прежде чем что-либо будет иметь возможность циркулировать через вашу систему. Продукты, богатые пробиотиками, включают в себя йогурт, кефир, чайный гриб, мисо и квашеную капусту. Пища всегда должна быть на первом месте, но если вы решили принять пробиотическую добавку, нужно убедиться, что принимаете ее правильно.

Белки из нежирных животных источников или растительных продуктов (например, нут, фасоль, чечевица, горох) могут помочь в создании и восстановлении тканей, которые поддерживают здоровую иммунную систему. Растительные источники белка, такие как орехи и семена, также обеспечивают антиоксидантами, а мясо, моллюски и бобовые – цинком, минералом, который помогает поддерживать иммунные клетки и заживлять раны.

Вода имеет первостепенное значение, независимо от того, пытаетесь ли вы только избежать заболевания или уже боретесь с простудой. Поскольку потребности организма в жидкости возрастают во время инфекции, ежедневное потребление минимума воды (8-10 чашек) должно быть значительно увеличено в этот период. Обильное питье помогает противостоять вирусам и восстанавливать водный баланс. Супы и рагу, которые обеспечивают иммуностимулирующие аминокислоты и минералы, оказывают успокаивающие действие, а их тепло помогает избавиться от заложенности носа.

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