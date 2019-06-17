Как сделать домашний квас из цикория, хлеба, на закваске, дрожжах: рецепт на любой вкус

В разгар июньской жары трудно найти более освежающий и приятный напиток, чем квас, - при этом, его можно приготовить самостоятельно дома.

OBOZREVATEL.Smak собрал несколько классических и оригинальных рецептов для этого.

Отмечается, что для обычного домашнего кваса нужен черный хлеб, вода, сахар, дрожжи и изюм, - детальный пошаговый рецепт приготовления смотрите по ссылке (весь процесс займет около суток).

Можно использовать и ржаной хлеб с сухим квасом по другому рецепту, тогда напиток получится более вкусным и ароматным, но готов он будет в среднем через 3-4 дня.

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Очень популярным является рецепт домашнего кваса из овса, - хотя ему нужно около недели, он очень прост в приготовлении и имеет интересный легкий вкус.

Интересный напиток получается и по рецепту свекольного кваса с пряностями. Хотя многим непривычно использование свеклы для кваса, его должен попробовать каждый. Тем более, что приготовление не отнимет много времени и труда.

Достаточно несложно приготовить по нашему рецепту и домашний квас без дрожжей, — это может пригодиться тем, кто следит за своим здоровьем или же имеет некоторые проблемы с пищеварительной системой.

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Оригинальный вкус имеет квас из бузины, - подготовить его по рецепту можно за полчаса, после чего напитку нужно будет еще до пяти дней.

Квас из цикория с мятой, пожалуй, является одним из самых специфических видов этого напитка, хотя имеет необыкновенный, интересный вкус и не требует долгого времени ожидания готовности.

В сильную жару актуальны не только прохладительные напитки, но и холодные виды супов, - ранее OBOZREVATEL.Smak публиковал подборку самых разных рецептов окрошки, среди которых каждый найдет себе блюдо по вкусу.

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