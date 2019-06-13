Как приготовить идеальный суп-пюре: рецепты и советы профессионала

Суп-пюре, - одно из популярных в летнее время года блюд, которое, несмотря на простоту приготовления, может иметь очень глубокий и насыщенный вкус.

Об этом рассказала известная кулинарная обозреватель Фелисити Клоук, сообщает The Guardian.

Важнейшей составляющей супа-пюре являются овощи, их должно быть как можно больше, и они должны быть спелыми и обязательно мягкими. Лучше всего подходят помидоры, кабачки и фасоль.

"Этот деревенский суп обязан своим телом и веществом фасоли", - пишут об этом блюде кулинары.

Фасоль предпочтительно брать свежую, но можно использовать и сушеную, замочив ее в воду на ночь и бросив в кипяток на 15 минут до добавления непосредственно в суп. Некоторые используют и консервированную фасоль, но она слишком мягкая.

Кроме того, можно использовать тыкву, горох, картофель, морковь, репу, лук-порей, сельдерей, стручковую фасоль, мангольд.

Суп-пюре традиционно делается из овощей, но часто в него добавляют и мясо, — это может быть баранина или ветчина.

Часто в него добавляют и макароны, любые маленькие или дробленую вермишель, иногда можно использовать рис, — это придаст крахмала блюду (как альтернативу его можно подавать просто с хлебом).

Из сыров обычно используют грюйер или пармезан.

Касательно специй, предпочтительно использовать морскую соль, чеснок, базилик, гвоздику и любые другие по вкусу.

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