Как приготовить идеальный суп-пюре: рецепты и советы профессионала

Суп-пюре, - одно из популярных в летнее время года блюд, которое, несмотря на простоту приготовления, может иметь очень глубокий и насыщенный вкус.
Об этом рассказала известная кулинарная обозреватель Фелисити Клоук, сообщает The Guardian.
Важнейшей составляющей супа-пюре являются овощи, их должно быть как можно больше, и они должны быть спелыми и обязательно мягкими. Лучше всего подходят помидоры, кабачки и фасоль.
"Этот деревенский суп обязан своим телом и веществом фасоли", - пишут об этом блюде кулинары.
Фасоль предпочтительно брать свежую, но можно использовать и сушеную, замочив ее в воду на ночь и бросив в кипяток на 15 минут до добавления непосредственно в суп. Некоторые используют и консервированную фасоль, но она слишком мягкая.
Кроме того, можно использовать тыкву, горох, картофель, морковь, репу, лук-порей, сельдерей, стручковую фасоль, мангольд.
Суп-пюре традиционно делается из овощей, но часто в него добавляют и мясо, — это может быть баранина или ветчина.
Часто в него добавляют и макароны, любые маленькие или дробленую вермишель, иногда можно использовать рис, — это придаст крахмала блюду (как альтернативу его можно подавать просто с хлебом).
Из сыров обычно используют грюйер или пармезан.
Касательно специй, предпочтительно использовать морскую соль, чеснок, базилик, гвоздику и любые другие по вкусу.
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