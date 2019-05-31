Как приготовить десерты с клубникой: быстрые и простые рецепты

В начале лета клубника является очень распространенной ягодой, вследствие чего рецепты вкусных рецептов с ней как никогда актуальны.

Анна Джонс рассказала, как приготовить вкусное клубничное печенье и жареную клубнику, сообщает The Guardian.

Отмечается, что для первого рецепта необходимо 320 грамм муки, 50 г и 2 столовых ложки сахара с пудрой, 125 г замороженного сливочного масла, 2 больших яйца, 125 мл сливок, 1 чайная ложка разрыхлителя и щепотка морской соли, половину чайной ложки семян фенхеля, 300 г клубники, около 200 мл лимонного сока, цедра одного лимона.

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Для теста смешать муку, соль, разрыхлитель и сахар, натереть замороженное масло на терке, размять его пальцами. Отдельно взбить одно яйцо, после чего смешать с сухими ингредиентами, но не перемешивать, а размять вилкой.

Рабочую поверхность посыпать мукой, раскатать тесто толщиной в три сантиметра, вырезать 10 дисков, которые разложить на бумагу для выпечки на расстоянии в несколько сантиметров друг от друга (во время приготовления они будут растекаться).

Отделить белок второго яйца, смазать им коржики, посыпать их сверху сахарной пудрой, после чего оставить на полчаса в холодильнике.

Тем временем на сковороде нужно обжарить семена фенхеля в течение минуты, после чего порезать клубнику на половины или четвертины, смешать ее с семенами, сахарной пудрой, лимонным соком и цедрой, оставить мариноваться на 10-15 минут.

Печенье выпекать 10-15 минут при температуре в 240 градусов, после чего дать остыть, разрезать каждое напополам, щедро полить сливками и добавить клубники.

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Для приготовления жареной клубники нужно полкило непосредственно ягод, 2-3 столовых ложки сахарной пудры, 2 ст. л. оливкового масла, сок одного лимона и цедра, чайная ложка черного перца, 250 г греческого йогурта, 100 г халвы, щепотка морской соли.

Духовку нужно разогреть до 210 градусов, клубнику порезать пополам, но оставить целой и поместить в блюдо для запекания, после чего добавить сахарную пудру, перец, масло, цедру и лимонный сок, перемешать и запечь в течение 20 минут. Посередине процесса нужно перевернуть клубнику, но аккуратно.

После приготовления на 4 тарелки нужно выложить йогурт, по желанию можно добавить меда, после чего сверху выложить остывшую клубнику и соки, в которых она запекалась, сверху раскрошить халву и посыпать перцем.

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