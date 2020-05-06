Изжога: какие продукты нужно исключить из рациона

Изжога - распространенный признак нарушения пищеварения, который появляется у тех, кто нерегулярно питается, переедает, а также у людей с ожирением.

Об этом на странице в соцсети Facebook написала врач-диетолог Светлана Фус.

Изжога появляется тогда, когда кислое содержимое желудка в обратном направлении попадает в пищевод (это называется рефлюксом), вызывает раздражение слизистой пищевода и проявляется неприятным ощущением жжения или тепла различной продолжительности и силы.

Как отметила диетолог, кислое содержимое разъедает слизистую оболочку пищевода, и по сути, происходит химический ожог. В норме этому препятствует сфинктер - круговая мышца между желудком и пищеводом, которая плотно смыкается после того, как пища попала в желудок.

Диетолог отметила, что можно выделить две основные причины возникновения изжоги: слабость сфинктера и чрезмерная выработка желудком соляной кислоты.

Симптомы изжоги могут появиться в силу следующих факторов:

Нарушение режима питания: нерегулярные приемы пищи, еда на ходу, плохое пережевывание, переедание.

Частое употребление "раздражающей" пищи: жареного, острого, жирного, кофеинсодержащих и сладких газированных напитков, свежей выпечки и др.

Вредные привычки и факторы окружающей среды: курение, злоупотребление алкоголем, хронический стресс

Прием некоторых медикаментов.

Заболевания органов пищеварения: гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь, заболевания желчевыводящей системы и поджелудочной железы.

Повышение внутрибрюшного давления: ношение тесной одежды, поднятие тяжестей. Шансы, что кислотный рефлюкс и изжога разовьются, увеличиваются при ожирении. По словам диетолога, при повышенной массе тела возникает постоянно повышенное давление в брюшной полости, и это ослабляет нижний сфинктер пищевода.

Беременность - одна из причин развития изжоги у женщин в этот период жизни.

Как отметила диетолог, чтобы не провоцировать появление изжоги, необходимо нормализовать режим питания, ограничить те продукты, которые раздражают слизистую желудка, отказаться от вредных привычек, нормализовать вес и т. д.

"Рекомендую забыть о переедании; отказаться от физических нагрузок и положения "лежа" после приема пищи на 15-20 минут; ужинать за 2-3 часа до сна; носить свободную одежду. Список продуктов, которые могут усиливать изжогу, достаточно велик. Из рациона нужно исключить жирные и жареные блюда, острые приправы и соусы, кофе, крепкий чай и шоколад, газированные напитки, кислые фрукты и овощи", - сказала врач.

По словам Фус, следует прислушиваться и к своим ощущениям. Если те продукты, которые указаны в списке, не провоцируют изжогу, убирать их из рациона не обязательно. Нужно следить за их количеством и частотой употребления. Во время беременности, для предупреждения появления изжоги, можно несколько уменьшить объем пищи на каждый прием и увеличить их частоту. А также следить за тем, какие продукты провоцируют изжогу.

"Бороться с изжогой медикаментами или народными средствами самостоятельно не следует. И хотя в аптеках есть много средств, способных уменьшить симптомы заболевания, их длительное применение будет опасным для здоровья. Изжога - чаще всего временная болезнь. Но если она возникает многократно и регулярно - это тревожный сигнал. Тогда необходима консультация врача, обследование и лечение причины изжоги, так как эффективному лечению должен предшествовать правильно поставленный диагноз", - подчеркнула врач.

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