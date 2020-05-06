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Изжога: какие продукты нужно исключить из рациона

1.8т
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Изжога - распространенный признак нарушения пищеварения, который появляется у тех, кто нерегулярно питается, переедает, а также у людей с ожирением.

Об этом на странице в соцсети Facebook написала врач-диетолог Светлана Фус.

Изжога: какие продукты нужно исключить из рациона

Изжога появляется тогда, когда кислое содержимое желудка в обратном направлении попадает в пищевод (это называется рефлюксом), вызывает раздражение слизистой пищевода и проявляется неприятным ощущением жжения или тепла различной продолжительности и силы.

Как отметила диетолог, кислое содержимое разъедает слизистую оболочку пищевода, и по сути, происходит химический ожог. В норме этому препятствует сфинктер - круговая мышца между желудком и пищеводом, которая плотно смыкается после того, как пища попала в желудок.

Диетолог отметила, что можно выделить две основные причины возникновения изжоги: слабость сфинктера и чрезмерная выработка желудком соляной кислоты.

Симптомы изжоги могут появиться в силу следующих факторов:

  • Нарушение режима питания: нерегулярные приемы пищи, еда на ходу, плохое пережевывание, переедание.

  • Частое употребление "раздражающей" пищи: жареного, острого, жирного, кофеинсодержащих и сладких газированных напитков, свежей выпечки и др.

  • Вредные привычки и факторы окружающей среды: курение, злоупотребление алкоголем, хронический стресс

  • Прием некоторых медикаментов.

  • Заболевания органов пищеварения: гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь, заболевания желчевыводящей системы и поджелудочной железы.

  • Повышение внутрибрюшного давления: ношение тесной одежды, поднятие тяжестей. Шансы, что кислотный рефлюкс и изжога разовьются, увеличиваются при ожирении. По словам диетолога, при повышенной массе тела возникает постоянно повышенное давление в брюшной полости, и это ослабляет нижний сфинктер пищевода.

  • Беременность - одна из причин развития изжоги у женщин в этот период жизни.

Изжога: какие продукты нужно исключить из рациона

Как отметила диетолог, чтобы не провоцировать появление изжоги, необходимо нормализовать режим питания, ограничить те продукты, которые раздражают слизистую желудка, отказаться от вредных привычек, нормализовать вес и т. д.

"Рекомендую забыть о переедании; отказаться от физических нагрузок и положения "лежа" после приема пищи на 15-20 минут; ужинать за 2-3 часа до сна; носить свободную одежду. Список продуктов, которые могут усиливать изжогу, достаточно велик. Из рациона нужно исключить жирные и жареные блюда, острые приправы и соусы, кофе, крепкий чай и шоколад, газированные напитки, кислые фрукты и овощи", - сказала врач.

По словам Фус, следует прислушиваться и к своим ощущениям. Если те продукты, которые указаны в списке, не провоцируют изжогу, убирать их из рациона не обязательно. Нужно следить за их количеством и частотой употребления. Во время беременности, для предупреждения появления изжоги, можно несколько уменьшить объем пищи на каждый прием и увеличить их частоту. А также следить за тем, какие продукты провоцируют изжогу.

"Бороться с изжогой медикаментами или народными средствами самостоятельно не следует. И хотя в аптеках есть много средств, способных уменьшить симптомы заболевания, их длительное применение будет опасным для здоровья. Изжога - чаще всего временная болезнь. Но если она возникает многократно и регулярно - это тревожный сигнал. Тогда необходима консультация врача, обследование и лечение причины изжоги, так как эффективному лечению должен предшествовать правильно поставленный диагноз", - подчеркнула врач.

Изжога: какие продукты нужно исключить из рациона

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Автор
Елена Коваленко
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