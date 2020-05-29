Гвоздика: раскрыты важные преимущества, о которых следует знать

Гвоздика – это пряность, которая представляет собой высушенные бутоны цветов гвоздичного дерева. Она снижает уровень сахара в крови и помогает в лечении сердечно-сосудистой и пищеварительной систем.

На протяжении многих лет гвоздика активно используется на кухне для ароматизации различных блюд и напитков.

Бутоны гвоздики Getty

OBOZREVATEL совместно с cocinafacil.com.mx предлагает более подробно ознакомиться с ее важными преимуществами и способом использования.

Преимущества гвоздики

Благодаря своим противовоспалительным свойствам она борется с расстройством пищеварения и устраняет диарею.

Предотвращает свертывание крови и стимулирует хорошее кровообращение.

Эвгенол (главный компонент эфирного масла) поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы.

Борется с тошнотой и головокружением.

Действует как естественное обезболивающее, уменьшает зубную боль.

Ее флавоноиды способны снизить уровень сахара в крови.

Эффективна для лечения респираторных заболеваний, действует как отхаркивающее средство, которое удаляет мокроту.

Уменьшает раздражение горла.

Если используется как эфирное масло, помогает расслабиться.

Гвоздика Getty

Как использовать

Чаще всего гвоздика используется в качестве ароматической пряности для рецептов, но также с нее можно приготовить чай.

Для этого необходимо:

Вскипятить стакан воды, добавить 3 бутона гвоздики

Дать настояться в течение 10 минут

Подавать с лимоном и чайной ложкой меда

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