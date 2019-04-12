Девять вредных продуктов, которые на самом деле полезны

Если вы следите за своим здоровьем и фигурой, то наверняка уже успели поставить крест на шоколаде, макаронах и других "вредных" продуктах. Никто не станет спорить, что часто употреблять их не стоит, но и польза от них тоже есть. Предлагаем взглянуть на список таких продуктов и поменять свое мнение:

1. Картофель

Все же любят картошку фри и чипсы? Только подумайте сколько там масла и консервантов из-за которых она так привлекательно выглядит. Но есть множество рецептов, благодаря которым картошка становится более питательной и полезной нежели фри и чипсы. В картофеле много калия, витамина C и клетчатки, они сохраняются если готовить ее в кожуре.

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2. Хлеб

Обычно хлеб исключают из диет как продукт, который содержит большое количество углеводов. Однако в цельнозерновом хлебе содержатся витамины необходимые организму. Он богат на сложные углеводы, клетчатку и магний. Но не стоит употреблять его в больших количествах, иначе вы рискуете набрать лишний вес.

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3. Красное мясо

Многие стараются ограничивать употребление красного мяса поскольку оно очень жирное. Но в умеренных количествах, красное мясо ничуть не хуже куриного или других видов мяса. Диетологи утверждают, что в нем содержится необходимый белок и железо, но все зависит от способа приготовления. В магазине выбирайте не жирные куски мяса, готовьте его с овощами.

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4. Кофе

Любимый напиток по утрам, он пробуждает и дает энергию на весь день. Он полезен, но в умеренных количествах. Согласно информации, на сайте "hopkinsmedicine.org" он помогает предотвратить болезнь Паркинсона, сокращает шансы сердечного приступа. Допустимое количество в день для взрослого – от 3-5 чашек, важно не превышать норму в 400 млг. кофеина – примерно 95 млг. кофеина на чашку. Главное при этом не переборщить с сахаром и сливками. Искусственные подсластители лучше не добавлять, они содержат вредные вещества и могут вызывать привыкание.

5. Смузи

В одном стакане смузи содержится больше сахара нежели денная норма для человека. Во многих кафе быстрого питания смузи делают с молоком, сливками и даже мороженым. Но если вопрос полезности для вас на первом месте, попросите сделать смузи только из фруктов или с добавлением йогурта. Лучше всего сделать смузи дома и концентрироваться не на фруктах, а на ягодах, в них меньше сахара нежели в бананах или яблоках.

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6. Вино

Алкоголь точно не входит в список полезных продуктов. Однако от одного бокала в день вреда явно не будет. Постоянно употребляя небольшое количество вина, вы уберегаете себя от сердечных и раковых заболеваний. Но, как и в случае с любой едой – главное мера. Ограничьтесь одним бокалом в обед или вечером перед сном.

7. Паста

Отличный вариант для обеда или ужина, если вы конечно не боитесь большого количества углеводов. Но макароны не такие вредные, как многие привыкли думать. Это доказывает исследование 2006 года, результаты, которого были опубликованы в журнале "Питание и профилактика диабета". В эксперименте приняли участие более 14 000 людей. Ученые выяснили, что тем, кто регулярно употребляет макаронные изделия легче всего придерживаться диеты, у них более тонкая талии и меньшая масса тела. К пасте рекомендуется добавлять овощи и ни в коем случае мясо или соусы.

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8. Шоколад

Любимый с детства и всегда такой желанный. Знали ли вы, что в шоколаде содержатся вещества полезные для работы мозга, здоровья сердца и хорошего настроения? Стоит отметить, что таких веществ нет в обычных шоколадных батончиках или печенье. Они находятся именно в тёмном шоколаде или шоколаде с низким содержанием сахара. Ученые австралийского университета в городке Суинберн в 2010 году доказали, что флаванолы в тёмном шоколаде могут улучшить когнитивные способности, особенно в стрессовых ситуациях. Тёмный шоколад способен улучшать кровообращение, поскольку полифинолы в какао понижают уровень холестерина.

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9. Консервированные овощи

Да, свежие овощи намного полезнее, они не подвергались обработке и их можно есть хоть каждый день, в умеренных количествах, конечно. Но в консервированных овощах тоже есть витамины и питательные вещества. Это было доказано в 2014 году, одним американским медицинским журналом. Исследование показало, что овощи в банках ничуть не хуже свежих и они вполне сохраняют свои полезные качества, вредными могут быть добавки. Поэтому лучше всего покупать консервированные овощи без соли или с малым ее содержанием.

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