Что такое Гремолата и в каких блюдах она используется

Гремолата или гремолада - это мелко нарезанная травяная смесь с чесноком. Традиционная закуска, а иногда и гарнир в итальянской кухне, которая сопровождает тушеное мясо, рыбу или овощи.

Гремолату очень любят на севере Италии, и в классическом виде она состоит из трех измельченных ингредиентов: петрушки, чеснока и цедры лимона.

Ингреиенты для Гремолаты

Вариаций Гремолаты множество, вместо цедры лимона используют цедру других цитрусовых - лайма, апельсина или грейпфрута. Также заменяют петрушку кинзой, мятой или шалфеем.

Иногда в закуску добавляют мелко натертый свежий хрен, рубленый лук-шалот, сыр, анчоусы и кедровые орехи.

Гремолата

Как использовать Гремолату

Пряную смесь можно добавить в мясной фарш и пожарить котлеты для бургеров. Кроме того, Гремолата – идеальный соус для пасты и любых видов мяса и рыбы.

Рыба с Гремолатой

Ею даже можно приправить хот-дог. Итальянцы любят поливать этим соусом любые печеные овощи и также используют в качестве полноценной начинки для пиццы.

Печеный картофель с Гремолатой

Пицца с Гремолатой

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