Главная Новости
Мова Язык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
Главная Блоги

/Кулинарные новости

Что такое Гремолата и в каких блюдах она используется

319Читать материал на украинском

Гремолата или гремолада - это мелко нарезанная травяная смесь с чесноком. Традиционная закуска, а иногда и гарнир в итальянской кухне, которая сопровождает тушеное мясо, рыбу или овощи.

Гремолату очень любят на севере Италии, и в классическом виде она состоит из трех измельченных ингредиентов: петрушки, чеснока и цедры лимона.

Ингреиенты для Гремолаты

Ингреиенты для Гремолаты

Вариаций Гремолаты множество, вместо цедры лимона используют цедру других цитрусовых - лайма, апельсина или грейпфрута. Также заменяют петрушку кинзой, мятой или шалфеем.

Иногда в закуску добавляют мелко натертый свежий хрен, рубленый лук-шалот, сыр, анчоусы и кедровые орехи.

Гремолата

Гремолата

Как использовать Гремолату

Пряную смесь можно добавить в мясной фарш и пожарить котлеты для бургеров. Кроме того, Гремолата – идеальный соус для пасты и любых видов мяса и рыбы.

Рыба с Гремолатой

Рыба с Гремолатой

Ею даже можно приправить хот-дог. Итальянцы любят поливать этим соусом любые печеные овощи и также используют в качестве полноценной начинки для пиццы.

Печеный картофель с Гремолатой

Печеный картофель с Гремолатой

Пицца с Гремолатой

Пицца с Гремолатой

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы