Что произойдет с организмом, если отказаться от мяса: результаты исследований

Отказавшись от мяса, вы обнаружите много пользы для своего здоровья. Речь идет о нормализации обмена веществ и пищеварения, защите от болезней, улучшении состояния кожи, а также снижении веса и уровня холестерина.

OBOZREVATEL при содействии eatthis.com предлагает более подробно ознакомиться с изменениями, которые произойдут после исключения этого продукта из рациона.

Похудение

Исследование, опубликованное в научном журнале американской Академии питания и диетологии, отметило пользу вегетарианской диеты. У тех, кто ее придерживался, наблюдалась средняя потеря веса на 3,4 кг. Готовя еду из множества овощей, фруктов, цельного зерна и бобов, удастся легче и быстрее похудеть, чем если придерживаться других режимов питания.

Снижение холестерина

В значительной степени уровень холестерина определяют гены, но физические упражнения и диета также очень сильно на него влияют. Мета-анализ, опубликованный в журнале Nutrition Reviews, показал, что вегетарианские диеты на растительной основе связаны с более низким уровнем общего холестерина по сравнению с обычным питанием.

Здоровый кишечник

"Кишечник того, кто не ест мясо, будет чище, чем у человека, который его ежедневно потребляет", – заявляет диетолог Сьюзен Такер. Большинство мяса происходит от животных, которым дают гормоны и антибиотики. Веганы и вегетарианцы отдают предпочтение большому количеству клетчатки, фитонутриентов и антиоксидантов, которые поддерживают чистоту всей системы.

Согласно исследования, опубликованного в журнале Nutrition, было установлено следующее: вегетарианцы имеют более низкие показатели неправильной передачи сигналов инсулина, приводящих к метаболическому синдрому и диабету.

Улучшение состояния кожи

Кожа может отражать то, насколько "счастлива" ваша пищеварительная система. У людей, которые едят много растений, она будет в лучшем состоянии. Антиоксиданты, клетчатка и минералы в растительной диете помогают ежедневно выводить токсины, способствуя ее оздоровлению.

Образование газов

Внезапное увеличение потребления клетчатки (фрукты, овощи, бобы и цельное зерно) может стимулировать образование газов и вздутие живота. Чтобы компенсировать этот нежелательный побочный эффект, необходимо облегчить диету, постепенно отказываясь от мяса и понемногу увеличивая количество продуктов с высоким содержанием клетчатки.

Снижение риска заболеваний

Заменив мясо более полезными альтернативами, вы защитите себя от различных сердечных заболеваний, факторов риска сердечно-метаболического обмена и некоторых видов рака. К такому выводу пришли ученые, проводя исследование трех групп адвентистов седьмого дня (христианской конфессии, члены которой воздерживаются от употребления мяса).

Их результаты в отношении здоровья являются еще одним доказательством преимущества употребления большего количества клетчатки. Кроме того, антиоксиданты, содержащиеся в фруктах и овощах, защищают от болезней сердца. Другие исследования также показали, что мясоеды имеют повышенный риск аппендицита, хронических воспалений и заболевания почек.

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