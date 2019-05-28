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Чипсы из кокоса, тыквы и мяса: простые рецепты вкусных закусок

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Снеки в виде чипсов – это идеальная закуска. Многие этого не знают, но чипсы могут быть очень вкусной и одновременно полезной для здоровья пищей.

SmakОБОЗ подобрал четыре лучших рецепта сытных, и щадящих Вашу фигуру снеков.

Кокосовые чипсы

Для чипсов из кокоса нам понадобится только кокос. Такой нехитрый рецепт позволит приготовить отличный снек, которого хватит для просмотра целого полнометражного фильма. Необходимо расколоть кокос и извлечь мякоть. Эту мякоть с использованием картофелечистки следует порезать на тонкие слайсы и подсушить в духовке при 120 градусах Цельсия в течение 40 минут. Детальный рецепт чипсов из кокоса читайте по этой ссылке.

Кокосовые чипсы

Кокосовые чипсы

В мякоти кокоса содержатся витамины В, А и С, а также кальций, натрий, фосфор, калий, и железо. Кокосовые чипсы богаты натуральными сахарами, белками, углеводами и жирными кислотами.

Чипсы из тыквы

Чтобы приготовить вкусную закуску из тыквы, можно использовать как духовой шкаф, так и микроволновку. В зависимости от того, какой продукт Вы хотите получить, можно выбрать как обычные сорта тыквы, так и сладкие. Во втором случае снек получится сладким.

Для начала следует очистить шкурку тыквы. После этого с помощью картофелечистки или овощерезки нужно нарезать мякоть на тонкие пластинки и подсушить в микроволновке или духовке. Пошаговый рецепт тыквенных чипсов читайте по этой ссылке.

Тыквенные чипсы

Тыквенные чипсы

Тыква богата бета-каротином, который имеет мощные антиоксидантные свойства. Поэтому употребление в пищу блюд из тыквы помогает предотвратить рак. Кроме того, тыква богата витамином К и цинком, что укрепляет иммунную систему организма и улучшает кроветворение.

Чипсы из мяса

Идеальной заменой для калорийных, пересоленных и жирных картофельных чипсов из магазина будут высушенные слайсы куриного мяса. Они подходят и для перекуса, и как закуска к пиву, и даже как самостоятельное блюдо. Чтобы приготовить мясные чипсы возьмите куриное филе и набор любимых специй. В отличие от жаренной курицы, куриные чипсы следует готовить около 4 часов при низкой (50-60 градусов) температуре с приоткрытой дверцей духовки. Рецепт мясных чипсов читайте по ссылке.

Мясные чипсы

Мясные чипсы

Куриное филе – это нежирный низкокалорийный диетический продукт с большим содержанием белка. Также это мясо содержит витамины группы В и минеральные вещества, среди которых цинк, селен, железо, фосфор.

Кабачковые чипсы

Закуска из кабачков отлично подойдет для любого стола, но идеальной она будет в качестве дополнения к мясу. Особенностью этой закуски является то, что Вы можете самостоятельно регулировать степень высушенности чипсов. Сушить в духовке этот снек можно до 4 часов при 60 градусах. Детальный рецепт чипсов из кабачков читайте по ссылке.

Кабачковые чипсы

Кабачковые чипсы

В кабачке содержится большое количество витаминов С и А, которые стимулирует выработку коллагена в коже и увеличивают ее упругость. Кроме того, в кабачках есть калий, кальций, железо и магний, которые необходимы для работы сердца, мозга, мышц и печени.

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Сафронова Лиля
Сафронова Лиля
Мoя 6лагoдарнoсть тoму, кто пoказaл мне чудo-cайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁1cuhkt Проcто прoйдя oпpос получилa почти полугoдовyю зарплатy)) Пользуйтecь, пoкa еще есть вoзможнocть=)
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