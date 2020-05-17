Без молока и яиц: пышные панкейки из минимума ингредиентов

OBOZREVATEL продолжает знакомить вас с интересными рецептами, которые стали особенно популярны в период карантина.
Сегодня мы представляем вашему вниманию рецепт, которыми в Instagram поделился фуд-блогер Михаил Vegan.
ПЫШНЫЕ ПАНКЕЙКИ
Ингредиенты
мука - 100-120гр,⠀
крахмал - 1 ст.л,⠀
разрыхлитель - 1 ч.л,⠀
пищевая сода - 0,5 ч.л,⠀
сахар - 3 ст.л,⠀
уксуса - 1 ч.л,⠀
растительное масло - 2 ст.л,⠀
nemoloko 1,5% - 120 мл,⠀
свежие ягоды и/или фрукты - по вкусу,⠀
соль - щепотка.
Приготовление⠀
Смешиваем все сухие ингредиенты в одной миске и отставляем сторону. Теперь берем стакан и наливаем в него 120 мл. растительного немолока. Добавляем уксус и растительное масло. Все это перемешиваем. ⠀
Теперь смешиваем все ингредиенты в одной посуде. Жарим панкейки на раскаленной сковороде, время от времени смазывая ее растительным маслом. К столу панкейки подаем со свежими ягодами или фруктами.
Также диетолог рассказал OBOZREVATEL о том, стоит ли во время карантина употреблять алкоголь. С этими рекомендациями вы можете ознакомиться здесь.
С советами специалиста о том, как правильно соблюдать водный режим во время карантина, можно ознакомиться здесь.
Также OBOZREVATEL писал о том, опасно ли во время карантина покупать овощи и фрукты. С советами специалиста по этому вопросу можно ознакомиться здесь.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Кулинарные статьи" на OBOZREVATEL.