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5 лучших рецептов, как поджарить курочку и устроить вкуснейший ужин

3.1т Читать материал на украинском

Есть много способов вкусно и сытно поужинать, но жареная птица, - универсальное и едва ли не лучшее блюдо из всех возможных.

OBOZREVATEL.Smak собрал подборку самых интересных способов приготовления курицы.

Прежде всего, стоит вспомнить жареную курицу в кляре, - по нашему рецепту ее можно приготовить во фритюре всего за полчаса, при этом, она требует минимум ингредиентов и практически всем придется по вкусу.

5 лучших рецептов, как поджарить курочку и устроить вкуснейший ужин

Также очень вкусной получается жареная курица на сковороде. Для нее нужно чуть больше времени на приготовление, но вкусовыми качествами она не уступает.

Читайте на OBOZREVATEL.Smak, как приготовить цуккини с чесночным соусом.

5 лучших рецептов, как поджарить курочку и устроить вкуснейший ужин

В условиях отсутствия лишнего времени можно воспользоваться элементарным рецептом приготовления жареной курицы с баклажанами, - овощи придают белому мясу более богатый вкус.

5 лучших рецептов, как поджарить курочку и устроить вкуснейший ужин

Если же традиционные рецепты готовки птицы надоели, всегда можно приготовить по нашему рецепту жареную курицу по-японски. Несмотря на простоту приготовления, блюдо может приятно удивить ваших близких.

5 лучших рецептов, как поджарить курочку и устроить вкуснейший ужин

Помимо прочего, интересными получаются и жареные окорочка с чесноком, - они выходят удивительно нежными, ароматными и пикантными.

5 лучших рецептов, как поджарить курочку и устроить вкуснейший ужин

Ранее OBOZREVATEL.Smak приводил подборку лучших блюд с кабачками.

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