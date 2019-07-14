5 лучших рецептов, как поджарить курочку и устроить вкуснейший ужин

Есть много способов вкусно и сытно поужинать, но жареная птица, - универсальное и едва ли не лучшее блюдо из всех возможных.

OBOZREVATEL.Smak собрал подборку самых интересных способов приготовления курицы.

Прежде всего, стоит вспомнить жареную курицу в кляре, - по нашему рецепту ее можно приготовить во фритюре всего за полчаса, при этом, она требует минимум ингредиентов и практически всем придется по вкусу.

Также очень вкусной получается жареная курица на сковороде. Для нее нужно чуть больше времени на приготовление, но вкусовыми качествами она не уступает.

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В условиях отсутствия лишнего времени можно воспользоваться элементарным рецептом приготовления жареной курицы с баклажанами, - овощи придают белому мясу более богатый вкус.

Если же традиционные рецепты готовки птицы надоели, всегда можно приготовить по нашему рецепту жареную курицу по-японски. Несмотря на простоту приготовления, блюдо может приятно удивить ваших близких.

Помимо прочего, интересными получаются и жареные окорочка с чесноком, - они выходят удивительно нежными, ароматными и пикантными.

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