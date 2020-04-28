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Не только сахар: врач назвал продукты, опасные для диабетиков и сердечников

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Правильное питание и присутствие в рационе определенных продуктов может повлиять на риск осложнений, вызванных заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также диабетом II степени.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила диетолог Вера Паламарь.

Врач составила список из 10 продуктов, которые могут повлиять на риск смерти от болезней сердца, инсульта и диабета II типа, отметив при этом, что в 2012 году в США констатировано 702 308 случаев смерти от кардиометаболических заболеваний. Исследователи подсчитали, что 45,4% этих смертей были связаны с неоптимальным потреблением 10 продуктов.

Слишком мало, слишком много или просто неправильно

Не только сахар: врач назвал продукты, опасные для диабетиков и сердечников

Слишком мало

По словам диетолога, недостаточное потребление следующих продуктов способствует соответствующему проценту смертей от КМЗ:

  • орехи и семена,

  • омега-3 жиры,

  • овощи,

  • фрукты,

  • цельное зерно,

  • полиненасыщенные жиры вместо насыщенных жиров или углеводов.

Слишком много

Паламарь также отметила, переизбыток в организме следующих продуктов способствует соответствующему проценту смертей от КМЗ:

  • соль,

  • обработанное мясо (колбасы, сосиски, копченое мясо и т.д.),

  • сахаросодержащие напитки,

  • красное мясо.

Не только сахар: врач назвал продукты, опасные для диабетиков и сердечников

По словам диетолога, в рационе обязательно должны быть следующие продукты:

Орехи и семена: цель = 30 г в день. Добавьте к цельнозерновой каше, салатам или съешьте в отдельный прием пищи.

Рыба (лучше морская): цель = 350 г в неделю. Гриль или запеченная рыба на ужин.

Овощи: цель = 5 порций в день (1 порция = 1 чашка сырых или 1/2 чашки вареных овощей). "Готовьте на пару, гриле или жарьте овощи, чтобы сохранить все питательные вещества, или ешьте их в сыром виде. Заполните, по крайней мере, половину своей тарелки овощами", - отметила врач.

Не только сахар: врач назвал продукты, опасные для диабетиков и сердечников

Диетолог также напомнила, что для организма крайне важны свежие фрукты.

"Фрукты: цель = 4 порции в день (1 порция = 1 средний свежий фрукт). Старайтесь есть фрукты при каждом приеме пищи или между приемами пищи. Замороженные фрукты - также хороший вариант", - подчеркнула врач.

Говоря о цельном зерне, врач уточнила, что норма потребления - 4 порции в день (1 порция = 1 ломтик цельнозернового хлеба или 1/2 чашки цельнозерновой каши). "Попробуйте различные цельные зерна, такие как ячмень, просо, киноа, булгур, коричневый рис или пшено", - отметила Паламарь.

Говоря о жирах, диетолог предложила использовать полиненасыщенные жиры вместо насыщенных жиров или углеводов: цель = заменить не менее 11% калорий из насыщенных жиров или углеводов калориями из полиненасыщенных жиров (эквивалент примерно двух столовых ложек полезного масла для человека, потребляющего 1800 калорий в день). "Попробуйте здоровые масла, такие как рапсовое или оливковое масло. Съешьте небольшую ложку орехового масла вместо кусочка белого тоста на полдник", - предложила врач.

Не только сахар: врач назвал продукты, опасные для диабетиков и сердечников

Также врач озвучила список продуктов, потребление которых, по ее мнению, необходимо свести к минимуму:

"Соль: цель = менее 5 г в день. Ограничьте потребление обработанных продуктов, фаст-фудов, а также приправ, таких как соевый соус, салатные заправки в бутылках и соус для барбекю.

Переработанное мясо: цель = 0 порций в день. Положите курицу или тунец в бутерброды вместо колбасы, ветчины, салями или хот-догов. Или попробуйте начинку на растительной основе, такую как бобы или ореховые масла", - отметила врач.

Диетолог также напомнила о необходимости отказа от сладких напитков."Цель = 0 порций в день. Вместо подслащенного кофе и чая или сладких газированных напитков, наполните большой кувшин водой с кусочками апельсинов, лимона, лайма или ягод. Обычный чай, кофе и обычная вода также являются отличными заменителями", - заявила врач.

Паламарь также отметила, что необходимо отказаться от потребления красного мяса, снизив порцию продукта до 150 грамм в неделю. "Используйте красное мясо больше в качестве гарнира, а не в качестве основного блюда (например, небольшое количество постного мяса в салате)", - предложила диетолог.

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Автор
Елена Коваленко
Темы
Питание Кулинарные статьи Кулинарные советы Кулинарные новости Рецепты
Теги
рецепт питание диетолог
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