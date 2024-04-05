'Зроблено в Україні': Зеленский презентовал предпринимателям Черниговщины новую экономическую платформу. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в презентации экономической платформы "Сделано в Украине". Он встретился с представителями бизнеса и ознакомился с продукцией местных предпринимателей.

Об этом сообщает Офис главы государства. Мероприятие прошло во время рабочей поездки президента в Черниговскую область 5 апреля.

Глава государства подчеркнул, что два года назад украинские воины, бизнес и все граждане, каждый на своем месте, отстояли Черниговщину.

"Отдельно хотел бы вас поблагодарить за то, что вы ведете свой бизнес, создаете рабочие места. Сохранить сегодня рабочие места – это уже отвага. А если удается приумножать – это действительно большой успех для всей страны. Потому что тогда люди имеют работу и не уезжают". в другие города, села и в другие государства", – сказал он.

Как отметил президент, платформа "Сделано в Украине" направлена, в частности, на конкретную поддержку регионов нашего государства.

"Мы хотим помогать бизнесу на местах своими шагами. Создавать дополнительные рабочие места. Наши приезды – это не только ознакомление, но и подписание конкретных контрактов, меморандумов", – рассказал он.

Президент отметил, что сегодня, кроме приоритетного оборонно-промышленного комплекса, очень важны также химическая промышленность, строительство, машиностроение, логистика и многие другие отрасли.

Первая вице-премьер-министр - министерша экономики Украины Юлия Свириденко отметила, что целью "Сделано в Украине" является поддержка украинского производителя - от наименьшего до крупнейшего, чтобы изменить структуру экономики, нарастив долю перерабатывающей промышленности и увеличив производство товаров с высокой добавленной стоимостью. По ее словам, в этом году в рамках "Сделано в Украине" Черниговщина получит 1,25 млрд. грн.

На встрече были озвучены проблемные вопросы, которые сегодня беспокоят предпринимателей региона, в том числе доступных кредитов и закупок государственными заказчиками продукции отечественного машиностроения.

Глава государства отметил приоритет внутренних производителей в публичных закупках, ведь это – рабочие места для украинских граждан и укрепление экономической устойчивости государства.

Президент отметил, что программу "Доступные кредиты 5-7-9%" не планируют сокращать. Напротив, он поручил премьер-министру и первой вице-премьер-министру расширять ее. Зеленский отметил, что министр финансов и глава Нацбанка проработают все случаи отказа предпринимателям с прифронтовых и деоккупированных территорий.

Как сообщал OBOZ.UA, во время визита в Черниговскую область Зеленский проверил ход строительства фортификаций на пограничные. По его словам, все приграничные районы находятся под постоянными обстрелами со стороны РФ. За год враг выпустил 15 тыс. снарядов, что равно количеству жителей приграничных общин.

Напомним, 5 апреля Владимир Зеленский наградил военных и гражданских за оборону и освобождение Черниговской области от российских захватчиков. Торжества прошли по случаю второй годовщины освобождения области.

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