Жителей Краматорска лишают тепла: эксперт предложил ввести мораторий на блокировку счетов ТЭЦ

Краматорская ТЭЦ из-за заблокированных счетов и невыплаченной разницы в тарифах до сих пор не имеет возможности полноценно подготовиться к отопительному сезону. Чтобы не допустить критической ситуации в прифронтовом городе, правительство должно срочно разблокировать счета предприятий теплокоммунэнерго, ввести мораторий на их дальнейшую блокировку, а также мораторий на начисление пени, поскольку она лишь искусственно увеличивает долги предприятий, которые и без того не получили надлежащей компенсации разницы в тарифах. В то же время государство должно погасить не менее 30% этой задолженности.

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Об этом заявил соучредитель Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук в своей колонке.

По его словам, проблема Краматорской ТЭЦ является частью системного кризиса в сфере теплокоммунэнерго. Общая задолженность по разнице в тарифах составляет около 75 млрд грн, из которых около 1 млрд грн приходится на Краматорскую ТЭЦ.

"До начала отопительного сезона остаются считаные недели. Предприятие, которое должно готовить прифронтовой город к зиме, не может работать с заблокированными счетами", — подчеркнул Корольчук.

Эксперт отметил, что Кабмин в августе дополнительно направил 25 млрд грн в резервный фонд госбюджета. Для Краматорской ТЭЦ предусмотрено 117 млн грн на защиту трансформаторных подстанций, однако эти средства не решают вопрос подготовки к отопительному сезону. По оценке предприятия, для этого необходимо более 500 млн грн.

Особую значимость ситуации придает то, что речь идет о прифронтовом Краматорске, где продолжают жить около 50 тыс. человек и работают медики, коммунальщики и специалисты критической инфраструктуры.

"Обеспечение Краматорска теплом, водой и электроэнергией — это уже не только вопрос коммунального хозяйства. Это вопрос устойчивости прифронтовой территории и национальной безопасности", — подчеркнул Корольчук.

По его мнению, у Кабмина еще есть время предотвратить кризис. Для этого необходимо принять три решения: разблокировать счета ТКЭ и ввести мораторий на их повторную блокировку; срочно выплатить не менее 30% задолженности по разнице в тарифах — около 20 млрд грн; прекратить начисление пени.

"Эти решения нужны не после начала морозов, а сейчас. Краматорская ТЭЦ должна получить возможность использовать те несколько недель, которые еще остаются до начала отопительного сезона", — резюмировал эксперт.