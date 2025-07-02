Жесткое регулирование может поставить под угрозу добычу газа в Украине, – Петренко

Введение технического регламента природного газа в нынешней редакции может нанести существенный вред газодобывающей отрасли.

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Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко.

Эксперт пояснил, что добыча и поставки природного газа – это непрерывный процесс, в котором невозможно "отозвать партию продукции" или остановить процесс без последствий. Любое прекращение из-за жесткого регулирования может уничтожить ранее вложенные инвестиции и поставить под угрозу безопасность объектов газодобычи.

"Такие действия могут свести на нет всю предыдущую работу и вложенные инвестиции и привести к чрезвычайной ситуации. А именно это следует в первую очередь принимать во внимание", – подчеркнул он.

Отдельное внимание Петренко обратил на химический состав украинского газа: из-за истощенности месторождений он часто содержит повышенный уровень CO₂, а систематические атаки России на инфраструктуру только ухудшили качество ресурса.

На этом фоне, по словам Петренко, важно не принимать технические документы в отрыве от украинской реальности, а обеспечить стратегическое сотрудничество между государством, бизнесом, Оператором ГТС и регулятором.

"Нужно создать не изолированный подход, как "одноразовую шпаргалку", а как часть общей стратегии, синхронизированной с европейской логикой, которая позволит обеспечить баланс интересов всех участников рынка", – заявил он.

Петренко также напомнил, что рынок ЕС адаптируется к новым условиям и Украина должна делать так же – с учетом собственных национальных интересов.

"Важно демонстрировать гибкость, смотреть, что внедряет Европа и следовать тренду, но при этом не уступать национальным интересам", – подытожил эксперт.

Напомним, новый технический регламент предусматривает жесткие стандарты к физико-химическим характеристикам природного газа, что вызывает беспокойство среди участников рынка. По словам экспертов, этот документ не учитывает реалий военного времени, в частности влияния обстрелов инфраструктуры, обслуживающей добычу газа в Украине.