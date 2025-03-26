Земельные проблемы могут остановить строительство 'зеленых' электростанций, – Савченко

Народные депутаты Украины должны усовершенствовать законопроект №12283 таким образом, чтобы его положения по земельным вопросам не блокировали строительство новых электростанций "зеленой" энергетики.

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Об этом сообщила Ольга Савченко, партнер юридической компании

По ее словам, в настоящее время законодательство претерпело изменения и ухудшило возможности выделения земельных площадей под объекты энергетики.

"Если генеральными планами или местными планами не предусмотрено строительство на определенном участке непосредственно объекта ветроэнергетики и действительно любого объекта генерации, то мы построить его в конце концов не можем", – сказала Савченко.

"С точки зрения затрат, времени, средств это очень долгий процесс и совершенно нерентабельный", – добавила она.

Адвокат рассказала, что законопроект №12283, подготовленный ко второму чтению в парламенте, имеет некоторые недостатки и для решения проблемы инвесторов в "зеленую" энергетику там должны быть внесены очень точечные изменения.

"Самый комичный и трагический в этой ситуации, что на самом деле это вопрос изменения в одной формулировке в одном из предложений законодательных. И мы, соответственно, будем иметь возможность работать и строить новые объекты в рамках текущего регулирования, согласно закону", – подчеркнула Савченко.

Ранее инвесторы в возобновляемую энергетику заявляли, что в Украине возникла угроза остановки реализации новых проектов "зеленой" энергетики из-за проблемы невозможности изменения целевого назначения земельных участков, где такие проекты планировались строиться.

Инвесторы отмечают, что доработка законопроекта разблокирует возможность изменения целевого назначения земельных участков и запуск новых проектов ВИЭ. А это, в свою очередь, позволит построить 4-6 ГВт новых "зеленых" мощностей в ближайшие 3 года.